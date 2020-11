Biden sanoo odottavansa innolla keskustelua Trumpin kanssa ja suunnitelmien etenevän istuvan presidentin vastustelusta huolimatta

Yhdysvalloissa presidentinvaalit voittanut demokraatti Joe Biden sanoi tiistaina lehdistölle odottavansa innolla keskustelua istuvan presidentin, republikaanien Donald Trumpin kanssa. Toimittajille kotikaupungissaan Wilmingtonissa puhuneen Bidenin mukaan on noloa, ettei Trump ole suostunut myöntämään tappiotaan.

– Mitenhän voisin sanoa tämän tahdikkaasti, hän pohti.

– Ajattelen, ettei se (tappion kieltäminen) ole eduksi presidentin jättämälle perinnölle.

Biden voitti Trumpin viime viikolla järjestetyissä presidentinvaaleissa. Trump ei kuitenkaan ole hyväksynyt vaalitulosta, vaan hän on toistuvasti julistanut Twitterissä, että voitto on hänen. Presidentti on väittänyt vaalien olleen vilpilliset ja vaatinut muun muassa äänien laskemista uudelleen. Lisäksi meneillään on useita oikeusjuttuja, joilla Trump toivoo saavansa tilanteen käännettyä edukseen.

Biden sanoo, ettei Trumpin vastahakoisuus vaikuta hänen tiiminsä suunnitelmiin.

Biden keskusteli tiistaina useiden ulkovaltojen johtajien kanssa puhelimessa. Puhelimen päässä ovat olleet muiden muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeau, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Britannian pääministeri Boris Johnson.

– Kerron heille, että Yhdysvallat on palannut. Olemme taas mukana pelissä. Kyse ei ole vain Yhdysvalloista, Biden sanoi painottaen ilmeisesti todennäköisesti muuttuvaa lähestymistapaa ulkopolitiikkaan.

Trump ei ole ainoa, jonka mielestä jatkokausi on vielä edessä. Ulkoministeri Mike Pompeo lupaili aiemmin tiistaina maahan rauhanomaista vallan siirtymistä, mutta ei uudelle presidentille vaan "Trumpin toiseen hallintoon". Ulkoministeri on siis vakuuttunut, että Trump nimitetään virkaan uudelleen tammikuussa.

Pompeolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, voiko Yhdysvallat jatkossa edellyttää muilta mailta vapaita vaaleja. Ulkoministeri kutsui kysymystä "naurettavaksi".

– Tämä ministeriö haluaa syvästi varmistaa, että vaalit kaikkialla maailmassa ovat turvalliset ja turvatut ja vapaat ja reilut, ja viranhaltijani riskeeraavat henkensä varmistaakseen näin tapahtuvan, hän lausui.

Vaalitulokselle on vastustusta myös ruohonjuuritasolla. Mediatietojen mukaan Trumpin tukijat ovat kannustaneet ihmisiä kantelemaan maan telehallintovirastolle FCC:lle medioista, jotka kutsuvat Bidenia tulevaksi presidentiksi. Kaikki Yhdysvaltain merkittävät uutismediat pitävät Bidenia viime viikon presidentinvaalien voittajana ja ovat alkaneet viitata tähän englanninkielisellä termillä president-elect, mikä tarkoittaa presidentiksi valittua.

Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC huomauttaa, että Yhdysvalloissa uutiskanavat alkavat perinteisesti kutsua vaalivoittajaa tällä termillä sitten, kun kilpaileva ehdokas ei voi enää kiriä eroa kiinni.