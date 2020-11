Vamco on jo kolmas voimakas myrsky kolmen viikon aikana, joka on riehunut Filippiineillä. LEHTIKUVA/AFP

Ainakin 14 ihmistä on kuollut Filippiineillä Vamco-taifuunin pyyhkäistyä saarivaltion yli, kertoivat viranomaiset perjantaina. Vamco on aiheuttanut Filippiineille vuosikausien pahimmat tulvat, ja tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Lisäksi 14 ihmistä on kateissa.