Länsi-Saharan konflikti uhkaa jälleen roihahtaa 30 vuoden aselevon jälkeen

Länsi-Saharan itsenäisyyttä ajava Polisario-liike on ilmoittanut, että alueen lähes kolme vuosikymmentä kestänyt aselepo on ohi.

Liike antoi ilmoituksensa sen jälkeen, kun Marokko kertoi aikovansa hajottaa saarron, jonka liikkeen kannattajat ovat pystyttäneet tärkeälle kauppareitille Länsi-Saharan ja Mauritanian välille.

Liikkeen korkea-arvoisen edustajan Mohamed Salem Ould Salekin mukaan Marokko on rikkonut tulitaukoa ja Polisarion taistelijoilla on oikeus puolustaa itseään. Hän on pyytänyt myös YK:ta puuttumaan tilanteeseen.

– Sota on alkanut, Marokko on purkanut tulitauon, Ould Salekin sanoi.

Marokon asevoimat aloittivat operaation Länsi-Saharan Guergeratissa hieman ennen aamunkoittoa. Molemmat osapuolet olivat ilmeisesti myös tulittaneet toisiaan, mutta laukausten vaihdossa ei loukkaantunut ketään.

YK hyvin huolissaan

Marokko kiisti käynnistäneensä sodan. Sen mukaan alueella on taas käynnissä tarkasti rajattu operaatio, jossa siviilejä ei vahingoiteta. Maan mukaan tarkoituksena on sallia jälleen kauppaliikenteen kulkeminen alueella.

Polisarion tukijat ovat tukkineet YK:n puskurivyöhykkeen läpi kulkevaa tietä jo viikkoja. Syynä tähän on YK:n turvallisuusneuvoston lauselmaan liittyvä kiista, jonka on katsottu suosineen Marokkoa, kertoo Arabnews-uutissivusto.

Marokon ulkoministeriön edustajan mukaan noin 70 aseistautunutta miestä on tukkinut alueen rekkaliikennettä. 200 rekkakuskia muun muassa Ranskasta, Marokosta ja Mauritaniasta on jäänyt jumiin Mauritanian vastaiselle rajalle.

Niin YK, Algeria kuin Mauritania ovat pyytäneet molemmilta osapuolilta tilanteessa malttia. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kuvannut tilannetta hyvin huolestuttavaksi ja sanonut, että YK on yrittänyt jo päiviä ehkäistä tilanteen eskaloitumista.

Siirtomaa-ajoista kumpuava kiista

Länsi-Sahara eli Espanjan Sahara oli aiemmin Espanjan siirtomaa.

Espanjan vetäydyttyä alueelta vuonna 1975 Marokko otti suurimman osan siitä haltuunsa. Siitä lähtien alueesta on ollut kiista Marokon sekä itsenäistä Länsi-Saharaa tavoittelevan Saharan demokraattisen arabitasavallan kesken.

Polisario-liikkeen perustamalla tasavallalla on Marokon naapurimaan Algerian tuki, mutta se hallitsee vain noin viidennestä Länsi-Saharasta.

Moni alueen asukas elää vaikeissa oloissa pakolaisleirillä Algerian puolella. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Marokon viranomaiset ovat toistuvasti torpanneet kansalaisaktivistien työtä alueella pidätyksillä ja väkivalloin.

Alue kärsii myös köyhyydestä ja syrjinnästä.

Vaikka mikään maa ei ole tunnustanut Länsi-Saharaa osaksi Marokkoa, ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja Ranska tukeneet Marokon suunnitelmia tehdä alueesta autonominen osa kuningaskuntaa.

Marokko on tarjonnut alueelle jonkinlaista itsehallintoa, mutta halunnut silti säilyttää sen osana itseään.

Polisario on taas vaatinut kansanäänestystä autonomiasta, mutta sitä on toistuvasti lykätty, koska Marokko ja kapinalliset eivät ole päässeet sopuun sen yksityiskohdista.

Marokko, Polisario-liike, Algeria ja Mauritania ovat neuvotelleet alueen tulevaisuudesta, mutta neuvottelut ovat olleet jäässä viime vuoden maaliskuusta lähtien.