Trumpin hallinnossa jylläävä koronarypäs iskenyt rajusti myös salaiseen palveluun

Yhdysvalloissa korona on päässyt luikertelemaan maan istuvaa presidenttiä Donald Trumpia ja seuraavaa presidenttiä Joe Bidenia turvaavaan salaiseen palveluun, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Washington Post -lehden mukaan yli 130 salaiseen palveluun kuuluvaa on saanut koronavirustartunnan tai joutunut karanteeniin oltuaan lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa.

Ainakin 30 salaisen palvelun jäsentä on saanut positiivisen testituloksen viime viikkojen aikana, kertoo puolestaan New York Times -lehti (NYT). Lisäksi lehti kertoo, että noin 60 salaisen palvelun virkamiehen on käsketty jäädä karanteeniin.

NYT:n mainitsemat henkilöt kuuluvat viraston niin sanottuihin virkapukuisiin joukkoihin, jotka eroavat jokseenkin paremmin tunnetuista, usein pukuihin tälläytyneistä agenteista, jotka suojelevat muun muassa presidenttejä.

Univormuihin sonnustautuneet joukot suojelevat muun muassa Valkoista taloa ja varapresidentin kotia sekä katsastavat väkijoukkoja julkisissa tilaisuuksissa, kertoo NYT.

Ainakin neljäs kerta, kun korona riepottelee virastoa

Trumpin sisäpiirissä on ollut syksyn aikana useita tartuntoja, ja hallinto on järjestänyt viime aikoina useampia tapahtumia, joissa ei ole noudatettu tarkasti koronasuosituksia.

Aiemmin tässä kuussa Valkoisessa talossa järjestettiin muun muassa presidentinvaalivalvojaiset. Tapahtuman jälkeen useampi virkamies ilmoitti saaneensa positiivisia tuloksia koronatesteistään. Koronatartunta on todettu muun muassa Trumpin kansliapäälliköllä Mark Meadowsilla. Trump sairastui itsekin virukseen vaalikampanjansa aikana.

NYT:n mukaan on jokseenkin epäselvää, miten salaisen palvelun jäsenet ovat tartuntoja saaneet.

Lukuiset salaisen palvelun jäsenet ovat kuitenkin kulkeneet Trumpin kanssa ympäri maata kampanjatilaisuuksissa, joihin osallistuneista valtaosa on ollut maskitta, eivätkä monet virkamiehetkään ole maskeja käyttäneet.

Tämä ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun korona iskee salaiseen palveluun. NYT:n mukaan kyseessä olisi ainakin jo neljäs kerta pandemian aikana, kun virus on levinnyt laajemmin viraston sisällä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan lukuisat salaisen palvelun agentit joutuivat eristäytymään Trumpin Oklahoman Tulsassa järjestetyn kesäkuussa järjestetyn kampanjatilaisuuden jälkeen. Sama tapahtui myös heinäkuussa Floridan Tampassa järjestetyn tilaisuuden jälkimainingeissa.

Myös salaisen palvelun Marylandin osavaltiossa sijaitsevassa koulutuskeskuksessa on ollut tartuntarypäs.

Agentit olleet kampanjatilaisuuksissa hammasta purren

New York Timesin mukaan useat salaisen palvelun agentit ja virkapukuiset jäsenet olivat kertoneet vaalikampanjan viimeisten viikkojen aikana, että haluaisivat välttää kampanjatapahtumiin matkustamista tartuntariskin vuoksi.

Salaisessa palvelussa on yhteensä noin 7 000 työntekijää, kertoo AFP. Washington Postin mukaan virkapukuisessa joukko-osastossa on noin 1 300 jäsentä.

AFP:n mukaan salaisen palvelun edustaja Julia McMurray sanoi, ettei virasto aio antaa yksityiskohtaisia tietoja koronatartunnoista ja perusteli kantaa yksityisyydellä ja toiminnan turvaamisella.

– Työvoimamme terveys ja turvallisuus on tärkeintä, hän sanoi ja vakuutti viraston arvioivan jatkuvasti koronapandemian aikana toimimisen vaatimuksia.

Hänen mukaansa pandemia ei ole heikentänyt viraston tehtävien hoitamista.