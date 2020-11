Mediat: Yhdysvaltojen suurinta partiojärjestöä vastaan jo yli 82 000 syytöstä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Jo yli 82 000 ihmistä syyttää Yhdysvaltojen suurinta partiojärjestöä Boy Scouts of Americaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertovat yhdysvaltalaismediat. New York Times kertoo, että asian parissa lähes kahden vuosikymmenen ajan työskennellyt asianajajaon yllättynyt syytösten valtavasta määrästä mutta huomauttaa, että esiin on saattanut tulla vain murto-osa kaikesta hyväksikäytöstä.