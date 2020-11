Valko-Venäjän eilisten mielenosoitusten jäljiltä on otettu kiinni ainakin 700 ihmistä

Valko-Venäjällä on maan sisäministeriön mukaan otettu kiinni yli 700 ihmistä sunnuntaisten mielenosoitusten jäljiltä. Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan luku on vielä suurempi: järjestön mukaan kiinni otettuja on ainakin 1 200.

Sisäministeriö perusteli kiinniottoja massakokoontumisiin liittyvien lakien rikkomisella. Mielenosoitukset Valko-Venäjällä ovat jatkuneet jo kuukausia. Protestoijat vastustavat elokuussa vilpillisesti presidentinvaalien voittajaksi julistautunutta Aljaksandr Lukashenkaa. Lukashenkan vastustajien mielestä vaalien todellinen voittaja on opposition ehdokas, Liettuaan vaalien jälkeen paennut Svjatlana Tsihanouskaja. Viime sunnuntain mielenosoituksissa aseistautunut poliisi hajotti väkijoukkoja kyynelkaasulla, tainnutuskranaateilla ja vesitykillä. Maanantaina Valko-Venäjän ulkoministeriö kutsui puhutteluun Puolan lähettilään ja vaati Puolan hallintoa luovuttamaan Puolasta käsin toimivan Nexta Live -kanavan perustajan ja päätoimittajan. Telegramissa toimivalla opposition kanavalla on koordinoitu Valko-Venäjän mielenosoituksia. Mielenosoittajien suuttumusta on entisestään lietsonut viimeviikkoinen mielenosoittajan kuolema. Silminnäkijöiden mukaan Raman Bandarenka, 31, pidätettiin keskiviikkona, kun mielenosoittajien ja siviiliasuisten poliisien välille puhkesi yhteenotto. Bandarenka kuoli torstaina usean tunnin leikkauksen jälkeen minskiläisessä sairaalassa vakavien aivovammojen vuoksi. Valko-Venäjän hallinto on yrittänyt pestä käsiään tapauksesta ja väittänyt Bandarenkan saaneen vammansa kahakassa hallinnon kannattajien kanssa. Tsihanouskaja kertoi maanantaina keskustelleensa useiden länsimaiden suurlähettiläiden kanssa uusista Lukashenkan hallinnon vastaisista sanktioista. EU on jo nyt asettanut sanktioita Lukashenkaa ja tämän lähipiiriä vastaan vaalivilpin ja mielenosoittajiin kohdistuneen väkivallan vuoksi. EU varoitti jo viime viikolla, että mielenosoittajan kuolema voi olla peruste lisäsanktioille.