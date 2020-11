Venäjällä uusi ennätys koronakuolemissa, todellinen määrä luultavasti korkeampi

Venäjällä on raportoitu vuorokauden aikana 442 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Määrä on uusi päiväkohtainen ennätys. Uusia koronatartuntoja kirjattiin vuorokaudessa yli 22 400.

Venäjän virallisten koronatilastojen arvioidaan olevan pahasti alakanttiin todelliseen tilanteeseen verrattuna. Esimerkiksi Moskovan lähellä Ivanovon alueella viranomaiset kertovat ruumiiden säilyttämiseen tarkoitettujen kylmätilojen olevan jo ääriään myöten täynnä.

Kaikkiaan Venäjällä on rekisteröity tähän mennessä vajaat 33 400 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa. Pelkästään maalis-syyskuun välisenä aikana kuolleisuus maassa kuitenkin ylitti edellisen vuoden vastaavan tason 117 000:lla.

Ruotsissa perätään lukioiden sulkemista

Koronatartunnat leviävät Ruotsissa nyt vauhdilla nuorten keskuudessa, ja Uumajan yliopiston virologi Niklas Arnberg esittää, että lukioiden ja yliopistojen lähiopetus pitäisi keskeyttää uudelleen. Ne suljettiin viimeksi maaliskuussa ja avattiin uudelleen syyslukukauden alkaessa.

Arnberg toteaa, että nuoret sairastuvat harvoin vakavasti, mutta voivat levittää tartuntaa muille, joille tauti voi olla vaarallisempi.

– Tartuntojen leviäminen vähenisi, jos nuoret olisivat enemmän kotona ja poissa julkisesta liikenteestä, hän sanoi.

Karoliinisen instituutin epidemiologian professori Jonas F. Ludvigsson oli epäileväinen.

– Kokemukseni on, että jos nuoret ovat poissa koulusta, niin eivät he jää kotiin istumaan. Haluammeko me, että he ovat koulussa vai McDonald'silla?

Ludvigssonin mielestä voisi olla parempi, jos nuoret käyttäisivät julkisessa liikenteessä maskia.

Ruotsin sosiaalihallituksen julkistaman tilaston mukaan covid-19-tauti oli tämän vuoden alkupuoliskolla maan kolmanneksi yleisin kuolinsyy, sydän-verisuonitautien ja syöpien jälkeen. Huhtikuussa tauti oli peräti tilaston ykkösenä. Kuolleisuus kääntyi monen vuoden laskun jälkeen uudelleen nousuun juuri koronan takia. Sydän- ja verisuonitauteihin kuoli alkuvuonna 14 000 ihmistä, syöpiin 11 600 ja covid-19-tautiin yli 5 500.

Norjassa suositellaan koronajoulun ostosten tekemistä ajoissa

Norjan elinkeinoministeri Iselin Nybö kehottaa norjalaisia hoitamaan tämän vuoden jouluostokset ajoissa ja välttämään tungeksimista kaupoissa. Norjassa ennakoidaan ennätysvilkasta joulukauppaa, joten vaarana on, että ostosryntäys levittää koronatartuntoja.

Ministerin mukaan kaupoissa voi kuitenkin käydä, kunhan turvasääntöjä ja -välejä noudatetaan.

– Jos näin tehdään, niin mikään ei estä tukemasta paikallista elinkeinoelämää ja tekemästä ostoksia kivijalkakaupoissa, Nybö sanoi.

Myös terveysviranomaiset kehottivat norjalaisia pyrkimään siihen, että ostokset tehtäisiin ruuhka-aikojen ulkopuolella ja maskia käyttäen.

Norjan elinkeinoelämä ennakoi, että ihmiset tekevät ahkerasti jouluostoksia tänä vuonna, kun ulkomaanmatkoihin, urheilu- ja kulttuuritapahtumiin on käytetty vähemmän rahaa kuin tavallisesti. Norjan kaupan liitto laskee, että kasvua voi tulla miltei kahdeksan prosentin edestä, jolloin keskivertonorjalainen käyttäisi jouluun yli 12 000 kruunua (1 120 euroa).

Belgia pyrkii 70 prosentin rokotekattavuuteen

Belgiassa koronavirusrokote tulee olemaan ilmainen kaikille kansalaisille, kertoi terveysministeri Frank Vandenbroucke.

Maan hallitus toivoo, että ainakin 70 prosenttia väestöstä tultaisiin rokottamaan koronavirusta vastaan. Vandenbroucken mukaan etusijalla olevat ryhmät tullaan määrittelemään muun muassa tieteellisiin kantoihin perustuen.

Linjaus on Belgiassa sama kuin Suomessa, jossa koronavirusrokote aiotaan ottaa osaksi kansallista rokoteohjelmaa. Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton koko väestölle.

11,5 miljoonan asukkaan Belgiassa on todettu yhteensä lähes 540 000 koronatartunta ja yli 14 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Sen kuolinmäärät ovat väkimäärään suhteutettuna Euroopan pahimpia.

Euroopan unionin jäsenmaana Belgia on mukana unionin koronarokotehankintatoimissa. Maalla on myös omia hankintasopimuksia.

EU neuvottelee hyviä uutisia antaneen Modernan kanssa

Maanantaina saatiin jälleen positiivisia rokoteuutisia, kun lääkeyhtiö Moderna kertoi, että sen kehittelemä rokote on osoittautunut kliinisissä kokeissa 94,5-prosenttisen tehokkaaksi koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Koronarokotekehitystä tekevät parhaillaan useat yritykset, ja monet maat ovat lähteneet tukemaan kovin summin rokotekehitystyötä.

Siinä missä EU-maat käyvät vielä neuvotteluja maanantaina suitsutetun Modernan rokotteen osalta, on Yhdysvallat jo tehnyt merkittävässä määrin ostovarauksia kyseisen rokotteen tuotannosta.