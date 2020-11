Naton Stoltenberg varoittaa hätiköidystä vetäytymisestä Afganistanista

Sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Yhdysvaltain ja sen liittolaisjoukkojen hätiköity vetäytyminen Afganistanista voi käydä "hyvin kalliiksi".

– Afganistanista on vaarassa tulla jälleen paikka kansainvälisille terroristeille suunnitella ja organisoida iskuja kotimaihimme, Stoltenberg toteaa.

Naton pääsihteeri varoittaa myös siitä, että äärijärjestö Isis saattaa yrittää perustaa Afganistaniin kalifaatin, jonka se menetti Syyriassa ja Irakissa.

Stoltenbergin lausunto julkistettiin sen jälkeen kun Yhdysvalloissa kiihtyivät arvailut, joiden mukaan presidentti Donald Trump aikoisi nopeuttaa amerikkalaisten sotilaiden kotiinpaluuta sekä Afganistanista että Irakista.

Stoltenberg on Trumpin virkakauden aikana tähän saakka pidättynyt suoraan kritisoimasta Yhdysvaltain presidenttiä tämän muun muassa arvosteltua Natoa ja liittolaismaita.

Joukot puoleen?

Yhdysvaltalaisten mediatietojen mukaan Trump saattaa pian määrätä Afganistanissa olevista amerikkalaisjoukoista jopa puolet, eli noin 2 500 sotilasta, kotiutettavaksi. Irakista kotiutettavien sotilaiden määrä olisi ehkä noin 500.

Trumpin uudeksi puolustusministeriksi nimittämä Christopher Miller sanoi viikonloppuna, että amerikkalaisten sotilaiden on aika palata kotiin ulkomaiden konfliktialueilta.

Natolla on Afganistanissa vaajat 12 000 sotilasta, joista yli puolet on muita kuin amerikkalaisia. Stoltenbergin mukaan joukot vedetään pois järjestäytyneesti sitten kun aika on siihen sopiva.

Amerikkalaisjoukkojen äkkinäinen vetäminen pois Afganistanista saattaisi vaikuttaa arvaamattomalla tavalla maan hallituksen ja Taleban-liikkeen aloittamiin rauhanneuvotteluihin.

Suomi on mukana sekä Irakin Operation Inherent Resolve että Afganistanin Resolute Support operaatioissa.