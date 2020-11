Tutkimus: Grönlannin suurimmat jäätiköt voivat sulaa vielä pelättyäkin nopeammin

Grönlannin kolme suurinta jäätikköä saattaa sulaa nopeammin kuin pahimmissa ennusteissa on uskottu, todetaan tiistaina Nature Communicationsissa julkaistussa tutkimuksessa.

Tanskassa ja Britanniassa työskentelevät tutkijat selvittivät Jakobshavnin, Kangerlussuaqin ja Helheimin jäätiköiden sulamista historiallisia kuvia ja muuta dataa hyödyntämällä.

Vuoteen 2000 asti suurimmat merenpinnan nousua aiheuttavat tekijät olivat jäätiköiden sulaminen ja meriveden lämpenemisen aiheuttama laajentuminen. Kahden viime vuosikymmenen aikana merkittävimmäksi tekijäksi on kuitenkin noussut Grönlannin ja Etelämantereen mannerjäätiköiden sulaminen.

Jakobshavnin, Kangerlussuaqin ja Helheimin jäätiköiden sisältämä vesimäärä riittäisi nostamaan merenpintaa 1,3 metrillä.

"Pahimmat uhkakuvat ovat aliarvioituja"

Tutkimukseen osallistunut Tanskan teknillisen yliopiston tutkija Shfaqat Abbas Khan kertoo uutistoimisto AFP:lle, että ennen satelliittiaikaa otettujen valokuvien käyttäminen oli hyvä lisätyökalu edellisen vuosisadan jääkadon ymmärtämisessä.

– Historialliset mittarit 1800- ja 1900-luvuilta voivat piilottaa tärkeää tietoa, joka voi huomattavasti parantaa tulevaisuuden ennusteitamme, hän sanoo.

YK:n ilmastopaneeli IPCC on ennakoinut merenpinnan nousevan yhteensä 30–110 senttiä vuoteen 2100 mennessä päästöistä riippuen. Jos päästörajoituksia ei tehdä, IPCC on ennakoinut ilmaston lämpenevän kolmella asteella teollistumista edeltävään aikaan verrattuna. Tällä mallilla kolmen grönlantilaisjäätikön aiheuttamaksi merenpinnan nousuksi on arvioitu 9,1–14,9 millimetriä.

Tuoreessa tutkimuksessa huomautettiin kuitenkin, että mallin mukainen lämpötilan nousu on moninkertainen 1900-lukuun verrattuna, ja jo tuolloin Grönlannin kolmen jäätikön sulaminen on nostanut maailman merien pintaa yli kahdeksalla millimetrillä.

– Pahimmat uhkakuvat ovat aliarvioituja. Jään sulaminen voi olla mitä tahansa kolmin- ja nelinkertaisen väliltä suurempaa kuin tutkimuksessa huomioiduille kolmelle jäätikölle on aiemmin ennustettu, Khan huomauttaa.