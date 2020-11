Keski-Amerikassa ainakin 25 ihmistä on kuollut alueella riehuneen hirmumyrsky Iotan vuoksi. Kaikkein eniten kuolemantapauksia on ollut Nicaraguassa, jossa on kuollut 16 ihmistä.

Iota aiheutti muun muassa maanvyörymiä ja tulvia sekä runteli infrastruktuureita ympäri aluetta, jota moukaroi vasta kaksi viikkoa takaperin edellinen tuhoisa hurrikaani Eta. Iota rantautui Nicaraguaan maanantaina voimakkaimman viitoskategorian myrskynä. Sieltä myrsky eteni Hondurasiin ja edelleen Salvadoriin. Iota ehti keskiviikon aikana laantua hirmumyrskystä trooppiseksi myrskyksi.