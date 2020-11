USA:n ulkoministeri Pompeo vierailee Golanilla ja Länsirannalla

Israelissa vierailulla oleva Mike Pompeo aikoo vierailla ensimmäisenä Yhdysvaltain ulkoministerinä Golanin ylänköalueella, jonka Israel valtasi Syyrialta kuuden päivän sodassa 1967. Presidentti Donald Trumpin hallinto teki viime vuonna kiistellyn päätöksen ja tunnusti alueen kuuluvan Israelin hallintaan.

Pompeon vierailuohjelma Lähi-idässä on herättänyt muutenkin huomiota, sillä hän aikoo myös käydä juutalaisessa siirtokunnassa Israelin miehittämällä Länsirannan palestiinalaisalueella.

Pompeo tapasi Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun, joka on ollut Trumpin väistyvän hallinnon läheinen liittolainen. Netanjahu on kuitenkin jo ehtinyt onnitella seuraavaksi presidentiksi nousevaa Joe Bi denia vaalivoitosta. Pompeo taas on puhunut Trumpin "toisesta kaudesta".

Hallinnon Israel-myönteiselle linjalle uskollisena Pompeo ilmoitti torstaina Yhdysvaltain kohtelevan "juutalaisvastaisena" niin kutsuttua BDS (Boycott, Divestments and Sanctions) -kampanjaa ja siihen liittyviä järjestöjä. BDS pyrkii tukemaan palestiinalaisia ja painostamaan muun muassa boikoteilla Israelia, jotta se vetäytyisi miehittämiltään alueilta.

Aiemmin Trumpin hallinto ilahdutti Israelia siirtämällä Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin.