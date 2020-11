Brexit-neuvottelija Barnierin tiimissä koronavirustartunta – kauppaneuvottelut keskeytetään hetkeksi pääneuvottelijatasolla

Euroopan unionin pääneuvottelijanneuvottelutiimin jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Barnier kertoo Twitterissä sopineensa Britannian pääneuvottelijankanssa lyhyestä tauosta kauppaneuvotteluihin pääneuvottelijatasolla.

Barnierin mukaan muut neuvottelutiimit jatkavat työtään.

EU:n ja Britannian tulevan suhteen neuvotteluissa eletään ratkaisevia hetkiä. Sopu kauppasopimuksesta pitäisi löytää pian, jos se halutaan saada voimaan ensi vuoden alkuun mennessä, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy.

Kuukausia kestäneissä neuvotteluissa ei toistaiseksi ole pystytty ratkaisemaan keskeisiä kiistakysymyksiä, ja monta takarajaa on jo ylitetty tuloksetta.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa, mutta siirtymäkauden ansiosta arki on jatkunut monessa suhteessa entisellään. Vuodenvaihteessa on luvassa merkittäviä muutoksia, kun Britannia muun muassa jättää EU:n sisämarkkinat.

Kolme kiistakysymystä

Tulevan suhteen neuvotteluissa kolme vaikeaa kysymystä ovat olleet tasavertaiset kilpailuolosuhteet, kalastus sekä hallinto eli riitojen ratkaisu.

Tasavertaisissa kilpailuolosuhteissa on kyse siitä, että EU haluaisi Britannian sitoutuvan seuraamaan tiettyjä EU-sääntöjä jatkossakin. Britannia taas haluaa karistaa jaloistaan kaikenlaisen EU-sääntelyn siirtymäajan jälkeen.

Kalastuksessa osapuolet kiistelevät siitä, millä ehdoilla EU-maiden kalastajat saisivat jatkossa kalastaa Britannian vesillä. Britannia on halunnut pitää päätökset vesille pääsystä tiukasti omissa käsissään, mutta EU on hakenut jatkuvuutta nykytilanteelle. Pääsy Britannian kalavesille on tärkeä kysymys esimerkiksi Hollannille, Belgialle ja Ranskalle.

Neuvotteluissa kumpikin osapuoli on vaikuttanut odottavan vastapuolelta myönnytyksiä, jotta kiistakysymyksistä päästäisiin eteenpäin.

Kiistoista huolimatta sopimustekstiä on luonnosteltu jo pitkälle. Talouslehti Financial Times on arvioinut, että lopullinen sopimusteksti voi paisua 1 800 sivuun, kun mukaan lasketaan liitteet.