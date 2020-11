Unicef: Yli kaksi miljoonaa lasta avun tarpeessa Etiopian konfliktin takia

Etiopian pohjoisosan konflikti on johtanut 2,3 miljoonan lapsen humanitaarisen avun tarpeeseen Tigrayn osavaltiossa, arvioi YK:n lastenjärjestö Unicef. Taistelujen koettelemalta alueelta on paennut ihmisiä naapurimaa Sudaniin, ja Unicefin mukaan tuhansia lapsia on pakolaisleireillä, joissa ongelmana on ruoan, juoman ja saniteettitilojen puute.

Perjantaina Etiopian Tigrayn osavaltion kapinalliset tulittivat raketein naapuriosavaltio Amharan pääkaupunkia, mikä lisäsi pelkoa konfliktin laajenemisesta. Satoja ihmisiä on kuollut kolmatta viikkoa kestäneissä taisteluissa Etiopian hallituksen ja Tigrayn kansan vapautusrintaman (TKVR) välillä. Mainos alkaa Mainos päättyy