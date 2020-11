Afganistanille haetaan ulkomailta lisätukea, vaikka taivaanrannassa on synkkeneviä pilviä

Uusi tukikohta kansainväliselle terrorismille. Lisää väkivaltaa, ja miljoonia uusia pakolaisia kohti Eurooppaa. Naisten ja lasten kohentuneet oikeudet romukoppaan.

Arviot Afganistanin tulevaisuudesta eivät näytä valoisilta, jos ulkomaiset tukijat päättäisivät hylätä maan. Eivätkä ongelmat jäisi vain Afganistanin rajojen sisäpuolelle, vaan heijastuisivat mahdollisesti ympäri maailmaa – myös Eurooppaan ja Suomeen. Siinä perussyy, miksi kroonisesti moniongelmaisen Afganistanin tukemiseksi yhä halutaan hakea muilta mailta apua.

Suomi toimii yhdessä YK:n ja Afganistanin hallituksen kanssa järjestäjänä maanantaina ja tiistaina pidettävässä kansainvälisessä Afganistanin apulupauskonferenssissa.

– Meidän liittolaisemme apukonferenssissa on se, että kaikki muut vaihtoehdot (avustamisen jatkamiselle) ovat hirveän paljon huonompia, sanoo konferenssia valmisteleva diplomaatti.

Kokouspaikkana on muodollisesti Geneve, mutta koronapandemiasta johtuen konferenssi on käytännössä virtuaalinen. Suomesta paikalle kuitenkin matkustavat muun muassa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

Selkeää ehdollisuutta avun jatkamiselle

Ennakkotietojen mukaan kokouksessa on tarkoitus hyväksyä muutaman sivun pituinen poliittinen julistus sekä laajempi kehityspoliittinen asiakirja, joka määrittelee Afganistanin ja sen avustajien yhteistyön raamit seuraaviksi neljäksi vuodeksi.

Suomen tavoitteena on sisällyttää viimeksi mainittuun asiakirjaan vahvasti poliittista ehdollisuutta apuvirtojen jatkumiselle. Näin halutaan varmistaa muun muassa se, ettei Afganistanissa tehty vaivalloinen ja pitkäjänteinen työ naisten ja lasten oikeuksien parantamiseksi valu hukkaan. Voihan esimerkiksi käydä niin, että ääri-islamilainen Taleban-liike on joskus lähivuosina mukana Afganistanin hallituksessa.

Kehityspoliittinen asiakirja on myös perustana sille, millaisia konkreettisia lupauksia avusta konferenssiin osallistuvilta noin 70 maan ulkoministereiltä voidaan odottaa. Suomen apu Afganistanille on ollut noin 28 miljoonaa euroa vuodessa, ja kokousjärjestäjä tiettävästi pyrkii näyttämään hyvää esimerkkiä nostamalla summaa hiukan nykyisestä.

Virtuaalikokousta voi seurata verkosta

Afganistan on ollut jo pari vuosikymmentä riippuvainen ulkomaisesta avusta, eikä maa pysy ilman sitä pystyssä vielä vähän aikaan. Apulupausten kerääminen olisi ollut joka tapauksessa haastavaa, mutta Yhdysvaltain väistyvän hallinnon tempaukset ja koronapandemia ovat lisänneet vaikeusastetta vielä tuntuvasti.

Yhdysvaltain tuore ilmoitus merkittävästä joukkojen vähennyksestä Afganistanissa vaikuttanee diplomaattilähteiden mukaan suoremmin maan hallituksen ja Talebanin käymiin rauhanneuvotteluihin kuin Geneven apukonferenssiin. Toisaalta konferenssin tavoitteena on myös osaltaan tukea neuvotteluja, joten lopulta kaikki liittyy kaikkeen.

Kokouspaikalla Sveitsin Genevessä on parhaillaan voimassa lockdown eli koronasulku, ja suurin osa konferenssin valmistavista neuvotteluista on pitänyt käydä etänä. Valmisteluihin osallistuvien suomalaisten mukaan erityisesti näissä oloissa se, että konferenssi ylipäänsä järjestetään, on jo itsessään saavutus.

Myönteisenä sivutuotteena on lisääntynyt avoimuus, sillä kaikki halukkaat voivat seurata kokousta verkon välityksellä esimerkiksi YK:n sivujen kautta. Suomi on lisäksi halunnut varmistaa, että puheenvuoroja on mahdollista seurata Afganistanissa paikallisille kielille tulkattuna esimerkiksi television välityksellä.