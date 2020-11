Tanskassa protestoitiin minkkien lopettamismääräystä vastaan – asiantuntijat pelkäävät "supertartuntatapahtumaa"

Tanskassa maan minkkien lopettamista ja hallituksen sekavaa viestintää vastaan järjestetyt protestit voivat aiheuttaa ison koronatartuntojen ryöpyn, varoittavat tanskalaiset tutkijat.

Kööpenhaminassa ja Århusissa järjestettiin eilen traktoriprotestit, joissa arvioidaan olleen useita satoja osallistujia.

Mielenosoittajia saapui ympäri maata, eivätkä he kuvien perusteella käyttäneet maskeja tai noudattaneet turvavälejä, mikä on asiantuntijoiden mukaan riski. Riskiä kasvattaa se, että monet mielenosoittajista ovat minkkitarhaajia, sillä maan minkkitarhoilta on löydetty koronavirusmutaatiota.

– Tämä on erittäin epäonninen cocktail, sanoo kliinisen mikrobiologian professori Hans Jörn Kolmos Tanskan TV2:lle.

Määräys lopettaa kaikki minkit osoittautui lainvastaiseksi

Mielenosoittajat protestoivat Tanskan hallituksen päätöstä vastaan, jolla määrättiin lopetettavaksi kaikki maan minkit. Päätös annettiin sen jälkeen, kun maan minkkitarhoista löytyi muuntunutta koronavirusta, joka oli levinnyt ihmisiin.

Päätös määrätä lopetettaviksi kaikki minkit osoittautui myöhemmin lainvastaiseksi. Nykyisen lain mukaan minkit voidaan määrätä lopetettavaksi vain, jos sairautta on löydetty saman tarhan minkeistä tai jos tarha on alueella, jolla tartuntoja on havaittu.

Hallitus on pahoitellut sekava viestintäänsä asiassa, mutta mielenosoittajien mukaan hallituksen pahoittelu asiasta ei ole riittävä. Lauantaina kokoontuneet mielenosoittajat vaativat muun muassa hallituksen eroa, kertoo Tanskan radio DR.

Minkkitarhauksen kieltoa suunnitellaan

Minkkien lopettamisesta aiheutunut skandaali johti myös elintarvikeministeri Mogens Jensenin eroon hallituksesta.

Terveysviranomaisten mukaan minkkien kautta leviävät tartunnat ovat riski. Hallitus on korvaavana lakiesityksenä suunnitellut kieltävänsä minkkien tarhaamisen vuoteen 2022 asti.