Etiopian armeija käskee Tigrayn siviilejä pakenemaan henkensä edestä

Etiopian kapinallisen Tigrayn osavaltion siviiliasukkaita kehotettiin sunnuntaina pakenemaan ennen kuin Etiopian armeija aloittaa täysimittaisen hyökkäyksen pääkaupunki Mekeleä vastaan. Armeijan tiedottaja Dejene Tsegaye sanoi, että armeija aikoo aloittaa lopullisen hyökkäyksen ja piirittää puolen miljoonan asukkaan Mekelen.

– Seuraava ratkaiseva taistelu on ympäröidä Mekele panssarivaunuilla, hän sanoi.

Asukkaiden on paras hankkiutua alta pois.

– Pelastautukaa. Teille on annettu ohje irrottautua juntasta, ja sen jälkeen armoa ei anneta.

Etiopian pääministeri ja viime vuoden rauhannobelisti Abiy Ahmed aloitti Tigrayn vastaisen sotilaallisen hyökkäyksen marraskuussa syytettyään Tigrayn kapinallisjoukkoja hyökkäyksistä kahta sotilastukikohtaa vastaan.

Kymmenettuhannet ihmiset ovat paenneet Tigrayn taisteluja ja satoja on kuollut. YK pelkää pakolaisten määrän pian nousevan satoihin tuhansiin. Tiedon saanti Tigrayn tilanteesta on hankalaa, koska Etiopia on katkonut yhteyksiä sinne. Abiyn hallitus sanoo armeijan vallanneen useita kaupunkeja Tigrayssa viime päivien aikana ja lähestyvän Mekeleä.

Tigrayn valtapuolueen joukkoja johtava Debretsion Gebremichael vakuutti joukkojensa panevan kovan kovaa vastaan Mekelessä.

Etiopian politiikkaa aiemmin johtanut Tigrayn kansan vapautusrintama (TKVR) on joutunut maassa sivuraiteelle ja on kapinoinut Abiyn johtoa vastaan.

Abiy on torjunut kaikki tarjoukset aloittaa rauhanneuvottelut kapinallisten kanssa.