Löfven vetosi tv-puheessaan kansaan – kaikkien on tehtävä osuutensa koronan nujertamiseksi

Ruotsin pääministerivetosi sunnuntai-iltana tv-puheessa kansalaisiin, jotta kamppailu koronaviruksen tukahduttamiseksi otettaisiin vakavasti. Löfven totesi, että tilanne on hyvin vaikea ja että kaikkien on tehtävä osuutensa vähentämällä kontakteja ja tekemällä mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

Ruotsissa on tilastoitu yli 6 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta, hän muistutti.

– Kaikki se, mitä haluaisit tehdä, mutta joka ei ole välttämätöntä: peru, luovu, lykkää. Tästä selviäminen vaatii aikaa. Siihen asti tämä on uusi normi koko Ruotsille, Löfven sanoi.

Kansalaisten tulee pysyä tietoisina siitä, mitä tapahtuu.

– Tapaa vain ihmisiä, joiden kanssa asut. Jos asut yksin, valitse yksi tai kaksi ystävää, joita tapaat. Mutta säilytä turvavälit, Löfven painotti.

Pääministeri totesi, että viesti on brutaali, mutta tosi.

– Se mitä me maana teemme väärin nyt, aiheuttaa meille kärsimystä myöhemmin. Se, minkä teemme oikein, on meille iloksi myöhemmin. Se, mitä me teemme vaikuttaa joulun viettoon ja siihen, ketkä ovat vielä mukanamme jouluna, Löfven synkisteli.

Puheessa ei ollut uusia ohjeita tai määräyksiä, vaan toimi pikemminkin yleisenä muistutuksena tilanteen vakavuudesta. Löfven piti koronasta tv-puheen myös keväällä, kun tartunnat alkoivat levitä.