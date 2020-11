Yhdysvalloissa vallanvaihtoprosessin aloittamista hallinnoiva virasto on ilmoittanut maan seuraavalle presidentille, että nykyhallinto on valmis aloittamaan virallisen vallanvaihtoprosessin, kertoo muun muassa uutiskanava CNN

Istuva presidentti Donald Trump ei ole tähän mennessä suostunut myöntämään vaalitappiotaan ja on yrittänyt kääntää tulosta mieleisekseen muun muassa oikeustoimien kautta. Viraston tuore ilmoitus on tähän mennessä lähin myöntymisen merkki, jonka Trumpin hallinto on antanut.

Trump kertoi myös Twitterissä, että hän on kertonut viraston johtajalle, että prosessi voidaan aloittaa. Hän kuitenkin kertoo tviitissään jatkavansa taistelua ja uskovansa tiiminsä voittavan.

