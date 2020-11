Ruotsissa on tänään tullut voimaan kielto, joka koskee yli kahdeksan ihmisen tilaisuuksia tai julkista kokoontumista. Kielto perustuu järjestyslakiin, eikä ole luonteeltaan suositus tai ohje.

Koulut ja ravintolat pysyvät auki, mutta kuhunkin ravintolapöytään saa ottaa korkeintaan kahdeksan asiakasta. Uskonnollisiin tapahtumiin, esimerkiksi hautajaisiin, saa myös yhä osallistua korkeintaan 20 henkeä.

Ruotsissa on todettu yli 208 000 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on noin 6 400. Maan väkiluku on noin 10 miljoonaa.

