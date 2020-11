Bidenin ministerinimitykset kielivät suunnanmuutoksesta USA:n ulko- ja ilmastopolitiikassa

Yhdysvallat on tekemässä tulevan presidentin Joe Bidenin ensimmäisten ministerivalintojen perusteella jyrkän käännöksen ulkopolitiikassaan.

Bidenin tiimi julkisti maanantaina valintoja hallinnon keskeisiin virkoihin, joista tärkein oli ulkoministerin pesti. Ulkoministeriksi nousee Antony Blinken, joka toimi varaulkoministerinä presidentti Barack Obaman toisella kaudella. Sitä ennen hän oli varapresidentti Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja.

Muitakin Bidenin nimeämiä ehdokkaita yhdistää se, että he kaikki työskentelivät aiemmin Obaman hallinnossa.

Blinkenin, 58, valinta sai heti vuolasta kiitosta monilta diplomaateilta ja poliitikoilta. Entinen ulkoministeri Hillary Clinton sanoi Twitterissä, että Blinkenistä tulee äärimmäisen tehokas ulkoministeri.

Blinkenin valinta on Bidenilta selvä signaali siitä, että hän pyrkii nostamaan uudelleen arvoon liittolaissuhteet, joita nykyinen presidentti Donald Trump on usein vähätellyt ja avostellut. Politico kuvaili Blinkenin olevan transatlanttisen liittouman vankka tukija.

– Maailma on turvallisempi amerikkalaisille, kun meillä on ystäviä, kumppaneita ja liittolaisia, Blinken sanoi vuonna 2016.

Nykyinen Trumpin hallinto on ajanut Amerikka ensin -politiikkaa, jossa Yhdysvaltain liittolaissuhteita on pidetty usein enemmän taakkana kuin vahvuutena. Ulkoministeri Mike Pompeo on ollut presidentin läheisimpiä liittolaisia.

Blinken on arvostellut Trumpin hallinnon aikana esimerkiksi aikeita vetää yhdysvaltalaisjoukkoja Saksasta ja sanonut sellaisten päätösten heikentävän Natoa.

Hänellä on vahva side Eurooppaan, sillä Blinken asui lapsena Ranskassa ja puhuu sujuvaa ranskaa.

Blinken myös kannattaa sotilaallisen voiman käyttöä tarvittaessa. Hän esimerkiksi kannatti Libyan konfliktiin puuttumista vuonna 2011.

Uusi suunta ilmastoasioissa

Biden antoi symbolisen viestin myös nimittämällä entisen ulkoministerin John Kerryn ilmastolähettilääkseen. Kerryn rooli on ministeritasoinen, ja hänellä on paikka kansallisen turvallisuuden neuvostossa.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun neuvostossa on mukana ilmastonmuutokseen keskittyvä henkilö, mikä kertoo tulevan presidentin sitoutumisesta ilmastonmuutoksen torjumiseen kiireellisenä kansallisen turvallisuuden haasteena, Bidenin tiimi sanoi lausunnossaan.

Nimitys enteilee Yhdysvaltain ilmastopolitiikan muuttuvan Bidenin kaudella. Trump on vähätellyt ilmastonmuutoksen vakavuutta ja veti Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta.

– On kunnia tehdä töitä liittolaistemme ja kumppaniemme sekä ilmastoliikkeen nousevien nuorten johtajien kanssa ja kohdata ilmastokriisi sen ansaitsemalla vakavuudella ja kiireellisyydellä, Kerry tviittasi.

Vähemmistöjen edustajia keskeisiin virkoihin

Tulevaksi YK-suurlähettilääksi Bidenin valitsi Linda Thomas-Greenfieldin, joka on toiminut muun muassa Afrikkaan keskittyvänä apulaisministerinä ulkoministeriössä.

Kotimaan turvallisuudesta vastaavaksi ministeriksi nousee ensimmäisenä latinona Alejandro Mayorkas. Kansallisen tiedustelun johtajaksi Biden valitsi Avril Hainesin, josta tulee pestin ensimmäinen naispuolinen haltija.

Entisestä Yhdysvaltain keskuspankin johtajasta Janet Yellenistä on puolestaan mediatietojen mukaan tulossa Yhdysvaltain ensimmäinen naispuolinen valtiovarainministeri.

Senaatin pitää vielä vahvistaa Bidenin ministerivalinnat.

---

Lähteinä myös Wall Street Journal ja CNN.