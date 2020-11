Saksassa varmistettu yli miljoona koronavirustartuntaa – uusia tartuntoja yli 22 000

Saksassa pandemian aikana varmistuneiden koronavirustartuntojen määrä on noussut tänään yli miljoonaan, kertoo tartuntatautien asiantuntijalaitos Robert Koch -instituutti uutistoimisto AFP:n mukaan. Instituutin mukaan uusia koronavirustartuntoja varmistui yli 22 000 kappaletta.

Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Saksa on maailmanlaajuisesti kahdestoista maa, jossa tartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan tapauksen rajapyykin.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia Saksassa on Johns Hopkinsin mukaan kirjattu tähän mennessä yli 15 600.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Saksa sai viruksen pitkälti hallintaan keväällä, mutta on kokenut nyt kovia toisen aallon myötä. Muun muassa tehohoidossa olevien koronavirustartunnan saaneiden ihmisten määrä on noussut merkittävästi.

Lokakuun alussa koko maassa oli tehohoidossa hieman yli 360 koronapotilasta. Viime viikolla tehohoitoa puolestaan vaati yli 3 500 ihmistä.

Yli neljäsosa tartunnoista on varmistettu Nordrhein-Westfalen osavaltiossa. Toisiksi eniten tartuntoja on Baijerissa, jossa tartuntoja on noin 198 000. Maan pääkaupungissa Berliinissä on puolestaan varmistettu noin 62 000 tartuntaa.

Bolsonaro: "Se on minun oikeuteni"

Brasiliassa maan presidentti Jair Bolsonaro sanoo, ettei hän suostu ottamaan koronarokotetta ja painotti tämän olevan hänen oikeutensa, kertoo brittilehti Guardian.

Presidentti arvioi useissa sosiaalisen median palveluissa levinneissä lausunnoissaan, ettei hallitus vaatisi kansalaisia myöskään ottamaan rokotusta.

Lisäksi hän kyseenalaisti puheissaan kasvomaskien käyttämisen tehon. Hänen mukaansa maskien tehosta tartuntojen tyrehdyttämiseksi ei ole riittäviä todisteista.

Bolsonaro on pandemian alusta asti vähätellyt koronaviruksen vaarallisuutta ja kutsunut sitä muun muassa "pikku influenssaksi ja "pikku flunssaksi". Ääntä presidentin kellossa ei muuttanut edes se, että tämä itsekin sairasti taudin.

Brasiliassa on maailmassa määrällisesti kolmanneksi eniten koronatartuntoja ja toiseksi eniten koronaan liittyviä kuolemia.

Ainakin viisi kuoli tulipalossa Intiassa

Intian länsiosassa ainakin viisi ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun koronaviruspotilaita hoitaneessa sairaalassa syttyi tulipalo, kertovat uutistoimisto AP ja Times of India -lehti.

AP:n mukaan tulipalossa olisi lisäksi saanut vammoja jopa 28 potilasta. Times of Indian mukaan loukkaantuneiden määrä on kuitenkin maltillisempi. Lehti kertoo, että tulipalossa olisi loukkaantunut vain yksi ihminen.

AP:n mukaan intialaisuutistoimisto Press of Trust of India kertoo palon syttyneen tehohoito-osastolla Uday Shivanand -yksityissairaalassa, jossa oli hoidettavana yhteensä 33 koronavirustartunnan saanutta.

Palanut sairaala sijaitsee Times of Indian mukaan Gujaratin osavaltiossa Rajkotin kaupungissa. Lehden mukaan tulipalo syttyi aikaisin perjantaina kello yhden aikaan. Teho-osaston kerrotaan olleen kolmikerroksisen sairaalan ensimmäisessä kerroksessa. Lehden mukaan tulipalon uskotaan lähteneen oikosulusta.

Osa palovammoja saaneista potilaista evakuoitiin samassa kaupungissa sijaitsevaan toiseen sairaalaan.

Times of Indian mukaan kolme ihmistä kuoli paikan päällä ja 30 saatiin pelastettua. Pelastetuista kahden kerrotaan kuitenkin kuolleen, kun heitä siirrettiin toiseen sairaalaan. Paikallinen viranomainen kertoo kaikkien uhrien olleen 60–70 vuoden ikäisiä.

Poliisin mukaan pelastushenkilöstö sai rajattua tulipalon yhteen kerrokseen ja sammutettua sen puolessa tunnissa. Tulipalon syytä tutkitaan.

Elokuussa tulipalo tappoi yhteensä kahdeksan koronaviruspotilasta Ahmedabadissa sijaitsevassa sairaalassa. Myös Ahmedabad sijaitsee Gujaratin osavaltiossa.

Trump: Rokotetoimitukset alkavat ensi viikolla

Yhdysvalloissa väistyvä presidentti Donald Trump lupailee rokotetoimitusten alkavan mahdollisesti jo ensi viikolla, kertoo brittilehti Guardian. Trump antoi lehden mukaan arvioitaan rokotetilanteesta torstaina puhuessaan ulkomailla oleville Yhdysvaltain armeijan sotilaille kiitospäivän kunniaksi.

Guardianin mukaan Trump kertoi toimitusten alkavan ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla. Ensimmäisenä rokotetta olisi Trumpin mukaan tarjolla etulinjassa työtätekeville, terveydenhuoltohenkilöstölle ja ikäihmisille.

Miljoonat yhdysvaltalaiset uhmasivat torstaina terveysviranomaisten ohjeita ja matkustivat perheidensä luokse kiitospäivän viettoon. Kiitospäivä on Yhdysvalloissa vuoden tärkeimpiä perhejuhlia.

Yhdysvalloissa on varmistettu määrällisesti eniten tartuntoja ja kirjattu eniten koronakuolemia koko maailmassa. Yhteensä tartuntoja on ollut Johns Hopkinsin mukaan jo yli 12,8 miljoonaa ja koronakuolemia yli 263 000.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu lähes 40 000 tartuntaa ja kirjattu 812 koronaan liittyvää kuolemaa. Brasiliassa vastaavat suhdeluvut ovat 29 106 ja 804, Intiassa puolestaan 6 720 ja 98.

Saksassa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu lähes 12 000 tartuntaa ja kirjattu 188 koronaan liittyvää kuolemaa. Suomessa väkilukuun suhteutettuja tartuntoja sen sijaan on 4 175 ja kuolemia 70.

---

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.