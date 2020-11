Iranilaista diplomaattia syytetään Belgiassa terroriteon suunnittelusta

Belgiassa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa iranilaista diplomaattia syytetään terrori-iskun suunnittelusta kesällä 2018. Kohteena olisi ollut Iranin maanpakolaisopposition tilaisuus Ranskassa. Sekä diplomaatti että Iranin hallitus kiistävät syytteet.

Syytettynä on myös Belgiassa asunut iranilainen mies sekä iranilais-belgialainen pariskunta, joka pidätettiin Belgiassa matkalla kohti opposition NCRI-järjestön tilaisuutta mukanaan räjähdysainetta ja sytytin. Kaikkia syytettyjä uhkaa elinkautinen vankeus.

Syytteessä olevan diplomaatin asemapaikka oli Itävallassa. Hänet pidätettiin matkalla Saksassa, missä hänen diplomaattinen koskemattomuutensa ei pätenyt, ja luovutettiin Belgiaan.

Ranska on syyttänyt iskusuunnitelmasta Iranin salaista palvelua, minkä Iran on jyrkästi kiistänyt. Sen mukaan kyseessä on Iranin ydinohjelmasopimuksen vastustajien yritys lavastaa Iran syylliseksi.

Yhdysvallat irtautui sopimuksesta keväällä 2018, ja Iranin presidentti Hasan Ruhani kierteli myöhemmin samana vuonna Euroopassa keräämässä tukea sopimukselle. Ranskan entisen Iranin-suurlähettilään Francois Nicoullaudin mukaa Ruhani oli raivoissaan kuultuaan maansa tiedustelupalvelun operaatiosta, josta ei ollut kerrottu presidentille mitään.

Oikeudenkäyntiin Belgiassa on varattu tämä päivä ja ensi viikon torstai. Tuomioistuimen päätöstä odotetaan vuodenvaihteen jälkeen.