Valko-Venäjän Lukashenka lupaa erota, kun maahan on saatu uusi perustuslaki

Lukashenka ei kuitenkaan suostu siihen, että perustuslakia yritetään muuttaa "väärällä tavalla". Hän ei myöskään maininnut, milloin uusi perustuslaki voisi tulla voimaan.

Lukashenka lupasi jo syyskuussa järjestää uudet presidentinvaalit, kunhan maahan saadaan uusi perustuslaki.

Valko-Venäjällä pidettiin elokuussa presidentinvaalit, jotka länsimaiden mukaan olivat vilpilliset. Esimerkiksi EU ei tunnusta Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi.

Maassa on vaaleista lähtien ollut mielenosoituksia, joissa on vaadittu Lukashenkan eroa. Lukashenkan hallinto on vastannut protesteihin kovalla kädellä. Tuhansia mielenosoittajia on pidätetty mielivaltaisesti, ja pidätyskeskuksissa heitä on kidutettu.

Muokattu klo 16.42 Lukashenkan titteli presidentistä johtajaksi.