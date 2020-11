Ranskassa mustan musiikkituottajan pahoinpitelystä epäillyt poliisit pidätetty – tapahtumat tulivat ilmi valvontakameran ansiosta

Ranskassa mustaihoisen musiikkituottajan pahoinpitelystä epäillyt neljä poliisia on pidätetty kuulusteluja varten, tutkintalähde kertoi uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Poliisit on myös pidätetty virastaan, ja asiasta on aloitettu tutkinta.

Kolmea poliiseista epäillään rasistisesti perustellusta väkivallasta ja neljättä väkivallasta ilman rasismiepäilyä. – He kutsuivat minua "likaiseksi neekeriksi" useita kertoja lyödessään minua, tuottaja Michel Zecler kertoi toimittajille tehtyään tapauksesta rikosilmoituksen. Mainos alkaa Mainos päättyy Tuottaja pahoinpideltiin viime viikonloppuna. Tapahtumat kävivät ilmi valvontakameran videosta. Aiemmin perjantaina Rankan presidentti Emmanuel Macron sanoi olevansa erittäin järkyttynyt valvontakamerakuvista. Macron sanoi keskustelevansa viime pahoinpitelystä sisäministeri Gerald Darmaninin kanssa ja vaativansa tekoon syyllistyneille poliiseille kovia rangaistuksia, hallituslähteet kertoivat. Jo aiemmin lukuisat ranskalaiset julkisuuden henkilöt, kuten jalkapallotähden Kylian Mbappe ja Antoine Griezmann olivat ilmaisseet järkytyksensä pahoinpitelyn johdosta ja tuominneet sen. Poliisit seurasivat studioon Tuottaja oli menossa studiolleen, kun poliisit lähtivät hänen peräänsä ilmeisesti sen takia, ettei hänellä ollut kasvomaskia. Poliisit seurasivat tuottajaa studioon ja alkoivat hakata häntä. Poliisit heittivät studion sisälle kyynelkaasupanoksen ja pakottivat siellä olleet ihmiset tulemaan ulos. Myös heitä hakattiin. Virkavalta ei kuitenkaan tiennyt, että sisällä oli valvontakamera, johon tapahtumat tallentuivat. Myös naapuri oli kuvannut tilannetta. Tämän mukaan yksi poliiseista löi Zecleriä niin lujaa, että hän satutti kätensä. Poliisiväkivallasta on riittänyt puhetta muutenkin, sillä maanantaina poliisit hajottivat kovaotteisesti siirtolaisten leirin Pariisin keskustassa. Tapausten jälkeen Pariisin poliisipäällikön Didier Lammelentin ura saattaa olla ohi. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi taannoin lakiesityksen, jolla kielletään poliisien kasvojen kuvaaminen töissä. Lakia perusteltiin poliisien saamilla tappouhkauksilla. Kansalaisjärjestöjen mukaan laki heikentää kansalaisten mahdollisuuksia puolustautua poliisiväkivaltaa vastaan. Lauantaina Pariisissa järjestetään mielenosoitus lakiesitystä vastaan.