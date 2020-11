Yhdysvalloissa ylitettiin 13 miljoonan tartunnan rajapyykki – edellinen miljoonaraja rikki alle viikko sitten

Yhdysvalloissa on varmistettu tähän mennessä jo yli 13 miljoonaa koronavirustartuntaa. Tapausmäärät on tarkistettu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta Suomen aikaa lauantaina aamuyöllä.

Maa oli ehtinyt ylittää 12 miljoonan rajapyykin vasta kuusi päivää aiemmin, kertoo yhdysvaltalaislehti Hill.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronatartuntoja ja koronavirukseen liittyviä kuolemia koko maailmassa. Johns Hopkinsin mukaan koronakuolemia on kirjattu maassa yli 264 000.

Sairaalahoitoa vaativien määrä laski hieman ensimmäistä kertaa viikkoihin. Covid Tracking Projectin seurannan mukaan maassa oli perjantaina yhteensä 89 834 sairaalahoitoa vaativaa koronapotilasta.

Maassa oli tätä ennen rikottu jo 17 päivää peräjälkeen synkkiä ennätyksiä sairaalassa olevien määrän osalta, kertoo uutiskanava CNN. Torstaina sairaalahoitoa vaativien koronasairaiden määrä nousi pandemian aikana ensimmäistä kertaa yli 90 000:n, selviää Covid Tracking Projectin seurannasta.

Sairaalahoitoa vaativista yli 17 800 oli perjantaisten tietojen mukaan tehohoidossa. Määrä on korkeampi kuin koskaan aiemmin tämän pandemian aikana. Hieman yli 6 000 ihmisen kerrotaan olevan hengityskoneessa.

United alkoi lennättää Pfizerin rokotetta

Yhdysvaltalaislentoyhtiö United Airlines on alkanut perjantaina lentää tilauslentoja jakaaksensa ennakkoon Pfizerin ja Biontechin kehittelemää koronarokotetta ympäri maailmaa, kertoo Wall Street Journal -lehti.

Lennot ovat osa globaalia jakeluketjua, jolla pyritään helpottamaan rokotteiden toimittamista. Lehden mukaan lennoista kertoivat asiaa tuntevat lähteet.

Wall Street Journalin mukaan Unitedin on määrä lentää tilauslentoja ainakin Brysselin kansainvälisen lentokentän ja Chicagon O'Haren välillä.

Ennakoivalla sijoittelulla on määrä taata rokotusten nopea aloittaminen sen jälkeen, kun rokotetarjokkaalle on saatu myyntiluvat ympäri maailmaa.

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA kertoi perjantaina tiedotteessa tukevansa ensimmäisiä rokotteen ilmakuljetuksia. FAA kertoi myös tekevänsä yhteistyötä lentoyhtiöiden kanssa, jotta koronarokotteita voitaisiin kuljettaa turvallisesti.

United oli Wall Street Journalin mukaan hakenut lupaa kuljettaa enemmän kuivajäätä kuin lennoille tavallisesti annetaan ottaa. Jäätä tarvitaan kuljetuksessa, koska Pfizerin ja Biontechin rokotteen on osoitettu säilyvän erittäin kylmissä lämpötiloissa.

FAA kertoi antaneensa Unitedille luvan kantaa viisi kertaa tavallisia rajoituksia enemmän kuivajäätä. Lehden mukaan viranomaiset rajoittavat kuljetettavan kuivajään määrää matkustajakoneissa, sillä koneissa ei yleensä ole laitteistoa, jolla mahdollisia hiilidioksidivuotoja voitaisiin tarkkailla ja lievittää.

Los Angeles tiukentaa koronarajoituksiaan

Yhdysvalloissa Los Angelesin piirikunta ilmoitti perjantaina entistä tiukemmista väliaikaisista kokoontumisrajoituksista, jotka tulevat voimaan maanantaina. Ainakin kolme viikkoa kestävät uudet rajoitukset kehottavat alueen asukkaita pysymään kotona niin paljon kuin mahdollista.

Rajoitukset kieltävät kaikki julkiset tai yksityiset kokoontumiset muiden kuin omaan kotitalouteen kuuluvien kanssa, kertovat piirikunnan terveysviranomaiset tiedotteessa.

Rajoitukset eivät kuitenkaan koske uskonnollisia tilaisuuksia ja mielenilmauksia. Näiden osalta kokoontuminen on taattu perustuslaissa.

Koronatartuntojen määrät ovat olleet viime aikoina nousussa Los Angelesissa, joka on Yhdysvaltain toiseksi suurin kaupunki.

Hillin mukaan lukuisille yrityksille, kuten kuntokeskuksille, museoille ja eläintarhoille annettiin myös rajoituksia käyttöasteen osalta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kaikki koulut saavat pitää ovensa auki, mikäli niissä ei todeta tartuntaryppäitä.

Piirikunnassa noin 7 600 koronakuolemaa

Tiheään asutetussa Los Angelesin piirikunnassa on kirjattu noin 7 600 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, selviää Johns Hopkinsin seurannasta. AFP:n mukaan piirikunnan alueella on kirjattu yli kolmasosa kaikista Kalifornian koronakuolemista.

Viime viikolla valtaosaan Kaliforniaa asetettiin yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

Johns Hopkinsin mukaan Los Angelesin piirikunnassa on tilastoitu määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia kuin missään muussa Yhdysvaltain piirikunnassa. Tartuntoja Los Angelesissa on varmistettu tähän mennessä yli 382 000.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu yli 40 000 koronatartuntaa ja kirjattu 817 koronakuolemaa.

Määrällisesti toiseksi eniten tartuntoja on Intiassa ja kolmanneksi eniten Brasiliassa. Miljoonaa asukasta kohden tartuntoja on varmistettu Intiassa yli 6 700 ja Brasiliassa lähes 30 000. Koronakuolemia puolestaan on miljoonaa asukasta kohden kirjattu Intiassa 98 ja Brasiliassa 807 kappaletta.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 4 287 ja 71.

Lähteenä myös uutistoimistoi AFP.