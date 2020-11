Puolassa hiljainen enemmistö kannattaa maan tiukkaa aborttilainsäädäntöä

Puolalaisten hiljainen enemmistö kannattaa maan tiukkoja aborttilakeja, kertoo asiantuntija uutistoimisto AFP:lle.

Vaikka hartaasti katolisessa maassa on nähty syksyn aikana mittavia aborttilainsäädäntöä vastustavia mielenosoituksia ovat puolalaiset kyselytutkimusten mukaan tottuneet maan voimassa olevaan aborttilainsäädäntöön, joka on Euroopan tiukimpien joukossa.

Tiukat lait otettiin käyttöön kirkon ja valtion välisenä kompromissina kommunismin sortumisen jälkeen.

Poliittisia ja uskonnollisia asioita kommentoivan Adam Szostkiewiczin mukaan tuoreet mielenosoitukset ovat muun muassa näyttäneet, että varsinkin nuorempien sukupolvien joukossa on kannatusta sallivammalle aborttilainsäädännölle. Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa vastaa puolalaisten enemmistöä.

– Enemmistö on ollut vuosikausien ajan hiljaa, pitäytyen siinä uskossa, että jos kirkko niin sanoo ja poliitikot eivät sitä kyseenalaista, sitten sen täytyy ilmeisesti olla niin, hän tarkensi AFP:lle.

Ainoastaan 22 prosenttia puolalaisista on sen kannalla, että abortin voisi saada pyynnöstä. Asia selviää Kantarin tekemästä kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan 62 prosenttia on sitä mieltä, että abortti voisi olla tietyissä tapauksissa laillinen, kun taas 11 prosenttia on täydellisen aborttikiellon kannalla.

Liberaalien "radikalisoituminen" voi muuttaa julkista mielipidettä

Lokakuussa Puolassa meni läpi lakimuutos, joka olisi tiukentanut aborttilainsäädäntöä entuudestaan.

Muutoksen myötä abortin voisi saada laillisesti vain, jos raskaus on alkanut raiskauksesta tai insestistä tai jos raskaana olevan naisen henki on vaarassa. Sikiön syntymäviat eivät olisi enää laillinen syy aborttiin.

Aborttilain tiukennus nostatti Puolassa laajoja protesteja, ja lain voimaantulo on viivästynyt.

Szostkiewiczin mukaan Puolan liberaalien "radikalisoituminen" on merkittävä askel.

Hänen mukaansa liberaalit ovat saaneet tarpeekseen enemmistön vaitonaisuudesta ja osoittavat tuohtumustaan julkisesti. He ovat saaneet tarpeekseen siitä, että kirkko puuttuu heidän henkilökohtaisiin asioihinsa yhdessä valtion kanssa.

Hän näkee kehityksen merkkinä siitä, että radikaaliryhmän voima todennäköisesti kasvaa jatkossa ja sillä voi olla myös vaikutusta laajempaan julkiseen mielipiteeseen. Szostkiewicz ei kuitenkaan osannut arvioida toteutuvatko hänen ennusteensa nyt vai vasta tulevaisuudessa.

Ei seksuaalista vallankumousta, vaan uskonnollinen uudistus

Sosiologi Katarzyna Zielinskan mukaan sekä konservatiiviset perhe- ja sukupuoliroolit että puolalaisten suhde katoliseen kirkkoon ovat kommunismin ajan peruja.

– Puolassa ei ollut seksuaalista vallankumousta. Päinvastoin, meillä oli uskonnollinen uudistus, koska kommunistihallinnon vastainen liikehdintä yhdistettiin uskontoon.

Kommunismin alla Puolassa olivat voimassa nykyistä liberaalimmat aborttilait. Abortteja myös tehtiin huomattavissa määrin, koska ehkäisyä ei ollut joko saatavilla tai se oli tehotonta.

Sosiologi Inga Koralewska kertoi AFP:lle, ettei kommunistihallinto kuitenkaan asettanut vapaamielisiä aborttilakeja naisten oikeuksia edistääkseen. Hänen mukaansa ne saattoivat olla näpäytys opposition liittolaista ja puolalaisen identiteetin ytimessä olevaa kirkkoa vastaan.

Kommunismin kaaduttua kirkolla oli Puolassa merkittävä valta-asema, koska valtion instituutiot olivat raunioina. Tästä syystä kirkolle tarjoutui mahdollisuus ottaa aktiivinen rooli myös aborttilainsäädännön muovaamisessa.

Tänä päivänä 38 miljoonan asukkaan EU-maa Puolassa tehdään virallisten tilastojen mukaan alle 2 000 laillista aborttia vuodessa. Naisten oikeuksia ajavien järjestöjen arvioiden mukaan 200 000 puolalaisnaista tekee vuosittain abortin laittomasti tai ulkomailla.