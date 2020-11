Ranska ja Britannia sopivat estävänsä kanaalin ylittävää siirtolaisuutta

Ranska ja Britannia ovat solmineet uuden sopimuksen, jolla pyritään estämään siirtolaisia ylittämästä maiden välistä kanaalia laittomasti.

Britannian sisäministerin Priti Patelin mukaan Ranskan rannoilla partioiden määrä tuplataan joulukuun alusta alkaen. Kanaalin ylitse pyrkiviä pyritään havaitsemaan jatkossa myös lennokkien ja tutkan avulla.

Kanaalin ylittävä siirtolaisuus on aiheuttanut jännitteitä maiden välillä. Britannia on syyttänyt Ranskaa siitä, etteivät maan toimet ylitysten pysäyttämiseksi ole riittäviä.

Tammikuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana noin 6 200 ihmistä on yrittänyt ylittää kanaalia. Väylän ylitse on pyritty muun muassa kajakein tai pelkkien pelastusliivien avulla. Kanaalin ylitysyrityksissä on kuollut tänä vuonna jo seitsemän ihmistä. Viime vuonna kuolonuhreja oli yhteensä neljä.

Ranskan viranomaisten mukaan maa pysäytti syyskuussa yli 1 300 ihmistä, jotka yrittivät päästä Britanniaan.