Erilainen pyramidihuijaus – bosnialaiskukkula vetää kävijöitä tennistähti Djokovicia myöten

Visokon kaupunki keskellä Bosnia-Hertsegovinaa on houkutellut viime vuosina tuhansia matkailijoita vuodessa. Syynä on äkkiseltään tavallisen näköinen kukkula, joka kohoaa kaupungin laitamilla.

Tiedeyhteisön vastaväitteistä huolimatta moni uskoo, että tämä kukkula on osa muinaista pyramidikompleksia, jolla on parantavia vaikutuksia.

Villin väitteen takana on liikemies Semir Osmanagic, jonka mukaan kukkula on maailman suurin ja vanhin pyramidi. Hän on perustanut kukkuloiden yhteyteen pyramidipuiston, josta hän veloittaa viiden euron pääsymaksua. Itseään tutkimusmatkailijaksi kuvaileva Osmanagic kertoo löytäneensä paikan vuonna 2005.

– Näin tämän kasvillisuuden ja pihtapuiden peittämän kukkulan, jonka rinteet olivat täydellisesti suunnatut pääilmansuuntia kohti, nahkatakkiin ja Indiana Jones -tyyliseen hattuun sonnustautunut Osmanagic kertoi uutistoimisto AFP:lle johtaessaan turistikierrosta pyramidipuistossa.

– Oli ilmeistä, että tämä ei ollut luonnollinen mäki vaan teknologisesti ylivertaisen sivilisaation tekemä rakennus.

Tutkija: Mahdotonta hyväksyä

Kukkula muistuttaa muodoltaan hieman pyramidia, mutta aluetta tutkineiden tiedemiesten mukaan kyseessä on luonnollinen geologinen muodostelma eikä ihmisen tekemä rakennelma. Jo vuonna 2006 arkeologit kutsuivat väitteitä "julmaksi huijaukseksi", jolla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa.

Tiedeyhteisön mielipide ei ole hidastanut Osmanagicia, joka on suorittanut alueella "arkeologisia kaivauksia" satojen vapaaehtoisten kanssa. Muutama vuosi sitten hän avasi pyramidipuistonsa, johon kuuluu kukkuloiden ohella myös maanalainen tunneliverkosto.

Arkeologian emeritusprofessori Enver Imamovic Sarajevon yliopistosta sanoo, että tunneliverkosto on todennäköisimmin jäänne muinaisesta kaivoksesta. Rinteillä olevat kivet taas ovat geologisia muodostelmia, vaikka pyramiditeoriaan uskovat pitävät niitä pyramidin rakennuspalikoina.

– On täysin mahdotonta hyväksyä mitään, mitä hän sanoo pyramideista, Imamovic toteaa.

Tarinoita ihmeparantumisista

Osmanagicin mukaan tunneleista huokuu energiaa, jolla on parantavia vaikutuksia. Turistikierroksillaan hän kehottaa ihmisiä asettamaan kätensä kiven päälle ja tuntemaan energian kohoavan.

Tänä vuonna koronapandemian jyllätessä Osmanagic on myös mainostanut paikalla olevan vastustuskykyä parantavaa vaikutusta. Hän kertoo tarinoita ihmisistä, jotka ovat parantuneet sairauksista käytyään tunneleissa.

Sarajevolainen Dzenana Halepovic, 67, käy paikalla usein ja kehuu tunnelien vaikutusta.

– Tunnen oloni hyväksi, hengitän hyvin, minulla on kevyt olo. Tuntuu yksinkertaisesti, että saan siellä energiaa, Halepovic kertoo.

Emina Kanaz, 53, käyttää pyramidipuistoa astmansa hoitamiseen.

– Tulin tänne joka lauantai ja kuljin 40–60 minuutin ajan tunnelien läpi. Hinta on merkityksetön verrattuna tuloksiin.

Djokovic mainosmiehenä

Bosnian hallitus lopetti jo vuosia sitten Osmanagicin liiketoimien tukemisen, mutta paikallisviranomaiset Visokon alueella ovat rahoittaneet teiden, parkkipaikkojen ja muun infrastruktuurin rakentamista pyramidituristien houkuttelemiseksi.

Pyramidipuisto on saanut lisää näkyvyyttä tänä vuonna, kun serbialainen tenniksen supertähti Novak Djokovic on vieraillut paikalla kahdesti. Djokovic tunnetaan kiinnostuksestaan new age -henkisyyttä kohtaan, ja hän suitsutti paikkaa "maanpäälliseksi paratiisiksi."

– Tiedän että tämän aitouteen liittyy paljon epäilyksiä ja ongelmia. Mutta ymmärtääkseen täysin mistä tässä on kyse, on tultava käymään, Djokovic sanoi AFP:lle lokakuussa.

Djokovic on myös kehunut alueen happitasoa, jonka hän sanoo olevan hyväksi urheilijoille.

Tennistähden käynnit ovat lisänneet kävijämääriä, jotka olivat hetkellisesti alamaissa koronaviruksen takia.

– Sesongin alku oli katastrofaalinen, mutta Djokovicin käytyä täällä on mennyt hyvin, kertoo matkamuistoja myyvä Nermin Alihodzic.