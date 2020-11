Trumpin hallinnon yritys jättää paperittomat siirtolaiset väestönlaskun ulkopuolelle on tänään korkeimman oikeuden edessä – pelissä on muun muassa edustajainhuoneen paikkajako

Yhdysvaltain korkein oikeus punnitsee tänään presidentti Donald Trumpin hallinnon aikomusta jättää paperittomat siirtolaiset huomiotta väestönlaskennassa. Tapauksessa on pelissä muun muassa se, kuinka paljon edustajia tietyt osavaltiot saavat kongressin edustajainhuoneeseen tulevina vuosina.

Yhdysvalloissa suoritetaan perustuslain edellyttämä väestönlaskenta kymmenen vuoden välein. Vuoden 2020 väestönlaskennan tuloksia odotetaan lähiaikoina.

Väestönlaskenta ratkaisee esimerkiksi edustajainhuoneen paikkojen ja presidentinvaalien valitsijoiden jakautumisen eri osavaltioiden kesken. Väestönlaskennan tuloksella on vaikutusta myös liittovaltion rahoituksen jakamiseen osavaltioille ja paikallisyhteisöille

Toteutuessaan Trumpin hallinnon malli voisi viedä poliittista valtaa osavaltioilta, joissa on paljon paperittomia siirtolaisia, kuten demokraattilinnake Kalifornialta. Osavaltiot, joissa on vähemmän maahanmuuttajaväestöä, hyötyisivät.

Korkein oikeus torppasi aiemmin kansalaisuuskysymyksen

Trumpin hallinto aikoi alun perin lisätä väestönlaskentalomakkeeseen kysymyksen kansalaisuudesta. Korkein oikeus kuitenkin linjasi viime vuonna, ettei sen lisäämiselle ole laillisia perusteita. Kansalaisuuskysymys olisi auttanut hallintoa saamaan tarkemman kuvan siitä, kuinka paljon paperittomia siirtolaisia maassa on.

Trump ei kuitenkaan perääntynyt tavoitteestaan, vaan laati viime heinäkuussa muistion, jonka mukaan väestönlaskennasta vastaavan kauppaministeri Wilbur Rossin olisi raportoitava presidentille kaksi eri lukua, joista toisesta paperittomat siirtolaiset olisi jätetty pois.

Presidentti raportoisi sitten kongressille pienemmän luvun, jossa ei ole mukana paperittomia siirtolaisia. Tätä lukua käytettäisiin pohjana esimerkiksi edustajainhuoneen paikkajakoon.

Lukema olisi pakostakin summittainen, sillä väestönlaskennassa ei kysytä siirtolaisstatusta. Hallinto ei ole selittänyt, miten se aikoo saada lukeman selville.

Republikaanit hyötyisivät Trumpin mallista

Virginian yliopiston Washington Postille laatiman arvion mukaan Trumpin hallinnon mallilla Kalifornia ja New Jersey menettäisivät yhdet paikat edustajainhuoneessa, ja Texas saisi vain kaksi paikkaa lisää kolmen sijasta. Sen sijaan Alabama, Minnesota ja Ohio välttäisivät menettämästä paikkoja, jotka ne normaalin väestönlaskun perusteella menettäisivät. Tämä voisi hyödyttää republikaaneja tulevien vuosien vaaleissa.

Trumpin hallinnon on haastanut oikeuteen New Yorkin johdolla 22 osavaltiota sekä useita kaupunkeja ja paikallishallintoja.

Yhdysvaltain perustuslaki sanoo, että edustajainhuoneen paikkajako perustuu "henkilöiden kokonaismäärään kussakin osavaltiossa." Trumpin hallinnon oikeudessa haastaneiden mielestä tähän perustuslain mainitsemaan kokonaismäärään sisältyvät myös paperittomat siirtolaiset.

Näin tätä perustuslain kohtaa on myös tulkittu koko Yhdysvaltain historian ajan. New Yorkin oikeusministerin Letitia Jamesin mielestä perustuslain laatijat tarkoittivat, että kongressiedustajat edustavat kaikkia maassa asuvia, myös niitä jotka eivät ole kansalaisia.

Trumpin hallinto taas on sitä mieltä, että perustuslaki tarkoittaa "kokonaismäärällä" osavaltion asukkaita, ja että presidentillä on oikeus linjata ketkä kaikki kuuluvat tähän joukkoon.

Aikataulukin voi sotkea Trumpin hallinnon suunnitelmat

Alemmat oikeusistuimet ovat antaneet Trumpin hallinnolle kielteisen päätöksen.

Korkeimmassa oikeudessa on Trumpin tuomarinimitysten ansiosta konservatiivienemmistö, mutta se ei vielä takaa hallinnolle myönteistä päätöstä. Oikeuden suullinen kuuleminen alkaa tänään kello 17 Suomen aikaa.

Oikeuden päätös saadaan vasta myöhemmin, mutta kuulemisesta voidaan saada jo osviittaa tuomarien kannoista.

Vaikka korkein oikeus tekisi Trumpin hallinnolle myönteisen päätöksen, se ei vielä takaa hallinnon suunnitelman toteutumista, sillä aikataulu on väestönlaskun suhteen tiukka. New York Timesin mukaan väestönlaskennasta vastaavasta virastosta on arvioitu, että virasto ei välttämättä saa lukemia valmiiksi ennen tammikuun loppua.

Jos väestönlasku valmistuu vasta silloin, on presidenttinä jo Joe Biden, joka voi jättää Trumpin hallinnon pyrkimykset huomiotta ja raportoida väestönlaskennan tuloksen kongressille perinteisellä tavalla.

Lokakuussa korkein oikeus antoi Trumpin hallinnolle luvan keskeyttää väestönlaskenta ennen aikojaan, jotta tulokset ehdittäisiin saada valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä.

Lähteenä myös SCOTUSblog.