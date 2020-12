Kaksi kuollut Saksan Trierissä auton ajettua jalankulkijoiden päälle – poliisi otti kiinni auton kuljettajan, tiedot tapahtumista vielä epäselviä

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut auton ajettua jalankulkijoiden päälle Saksan Trierissä lähellä Luxemburgin rajaa, kertoo paikallinen yleisradioyhtiö SWR . Lisäksi toistakymmentä ihmistä on loukkaantunut. Poliisi on ottanut kiinni auton kuljettajan.