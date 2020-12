Koronaviruksen ilmaantumisesta on tänään tasan vuosi – CNN kertoo Kiinan pimittäneen tietoja koronavirusepidemian alkuvaiheessa, esimerkiksi tartuntamääriä vääristeltiin

Tiistaina tuli kuluneeksi päivälleen vuosi siitä, kun ensimmäinen varmuudella tiedossa oleva koronaviruspotilas alkoi oireilla Wuhanin kaupungissa Kiinassa. Samalla julkisuuteen on tullut tietoja siitä, miten Kiinan viranomaiset vääristelivät tietoa viruksen seurauksista epidemian alkuvaiheessa.

Uutiskanava CNN kertoi haltuunsa saamien Kiinan hallinnon sisäisten asiakirjojen perusteella, että viranomaiset esimerkiksi kertoivat julkisuuteen todellista pienempiä lukuja koronavirustartuntojen ja viruksen seurauksena kuolleiden määrästä.

Esimerkiksi helmikuun 10. päivänä Hubein maakunnassa, mistä virus lähti liikkeelle, paikalliset viranomaiset rekisteröivät liki 6 000 uutta tartuntaa. Virallisesti tartuntojen määrän kerrottiin kuitenkin olevan liki puolet pienempi. Viikkoa myöhemmin taas viranomaiset kertoivat tautiin kuolleen 93 ihmistä, kun menehtyneitä todellisuudessa oli yli kaksinkertainen määrä: 193.

Asiakirjat eivät todista viranomaisten vääristelleen lukemia tarkoituksella, mutta ne kertovat sen, että viranomaiset eivät julkistaneet kaikkea minkä tiesivät.

Koronatartuntoja tilastoitiin eri kategorioihin tavalla, joka antoi ylemmille virkamiehille mahdollisuuden valita, mitkä lukemat kerrotaan julkisuuteen.

CNN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että kiinalaisten valitsema lähestymistapa oli konservatiivinen ja antoi virustilanteesta todellisuutta paremman kuvan. Viranomaisilla näytti olevan tarve kaunistella tilannetta ulospäin.

Huonot testit vaikeuttivat epidemian hoitoa

Kiinan terveysviranomaisten toiminta oli CNN:n mukaan epidemian alkuvaiheessa kaoottista. Työtä vaikeuttivat epidemian alkuvaiheessa esimerkiksi huono varustetaso sekä kankea ja byrokraattinen hallinto. Terveydenhoitoon oli vuosikausia osoitettu aivan liian vähän rahaa ja henkilökuntaa, mikä teki epidemian hoitamisesta tehotonta.

Iso ongelma oli CNN:n haltuunsa saamien asiakirjojen perusteella myös se, että epidemian alkuvaiheessa potilaiden diagnosointi kesti keskimäärin 23 päivää. Lisäksi koronatestien luotettavuus oli huono, ja monet virukseen sairastuneet saivat negatiivisen tulokse, vaikka olivat sairastuneet.

Kaikki tämä tarkoitti sitä, että viranomaiset joutuivat tekemään ratkaisuja hyvin vajavaisten tietojen perusteella.

Hubein maakunnassa oli myös vuosi sitten joulukuussa suuri influenssaepidemia, jolloin tartuntojen määrä pomppasi nopeasti yli 20 kertaa normaalia suuremmaksi. CNN:n mukaan ei ole kuitenkaan selvää, oliko tällä epidemialla yhteyttä koronavirusepidemiaan ja sen syntyyn.

Influenssaepidemiasta ei kerrottu julkisuuteen.

Kiina on puolustautunut kritiikiltä

Wuhanin viranomaiset kertoivat uudesta koronaviruksesta julkisuuteen 31. joulukuuta, ja tiedot viruksesta tarkentuivat tammikuun edetessä.

Kiinan julkaisemien virallisten koronalukujen luotettavuutta epäiltiin jo alkuvuodesta, ja esimerkiksi Yhdysvallat on kritisoinut Kiinan hallitusta viruksen peittelystä. Kiina on toistuvasti torjunut syytökset ja sanonut olleensa tiedottamisessaan läpinäkyvä.

Wuhanin viranomaisilta kuitenkin esimerkiksi kesti kertoa julkisuuteen, että virus voi tarttua ihmisestä toiseen. Viivyttelyn epidemian alkuvaiheessa uskotaan edesauttaneen koronaviruksen leviämistä maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

Wuhanissakin ärtymystä viranomaisia kohtaan

Viranomaisiin kohdistuu kritiikkiä myös Kiinan sisällä. Uutistoimisto AFP:n haastattelemat wuhanilaiset virukseen kuolleiden läheiset ovat vihaisia kaupungin viranomaisille, ja syyttävät heitä viruksen peittelystä. Wuhanissakin moni suhtautuu virallisiin koronalukuihin epäilevästi.

Wuhanilainen Liu Pei'en, 44, jonka 78-vuotias isä kuoli koronavirukseen tammikuussa, sanoo purkaneensa suuttumustaan viranomaisia kohtaan sosiaalisessa mediassa.

– Olin äärimmäisen vihainen. Halusin kostoa, Liu kertoi.

Joidenkin kuolleiden omaiset ovat yrittäneet haastaa Wuhanin viranomaisia oikeuteen, mutta juttuja ei ole otettu käsittelyyn.

Kiinan hallitus vierastaa tunnetusti kaikkea kritiikkiä, ja koronaviruspandemian hoidosta on tullut maassa herkkä aihe, josta puhuminen avoimesti on riskialtista. Hallitus on hiljentänyt kritiikin alkuvaiheen toimiaan kohtaan ja keskittynyt suitsuttamaan onnistumistaan viruksen tukahduttamisessa.

Viruksen alkuperää selvitetään yhä

SARS-CoV-2-viruksen alkuperä on edelleen mysteeri. Maailman terveysjärjestö WHO on koonnut kansainvälisen tutkijaryhmän, jonka tarkoitus on jäljittää viruksen alkuperää.

WHO:n mukaan sen selvittäminen, miten virus on siirtynyt eläimistä ihmisiin, voi viedä vuosia.

– Uuden viruksen siirtyminen ihmisiin on yksi suurimmista mysteereistä, jonka epidemiologi voi toivoa selvittävänsä, järjestö kuvaili.

WHO:n mukaan asian selvittäminen on tärkeää senkin takia, että vastaavat tapaukset voidaan välttää tulevaisuudessa.

Lepakoita pidetään todennäköisimpänä koronaviruksen alkuperäeläimenä. Virus on kuitenkin luultavasti siirtynyt ihmisiin jonkin toisen eläimen kautta. Yhtenä mahdollisuutena on pidetty muurahaiskäpyä, mutta varmuutta asiasta ei ole saatu.

Muun muassa Yhdysvallat on pitänyt esillä teoriaa, että virus olisi peräisin Wuhanissa sijaitsevasta virologisen instituutin laboratoriosta. Asiantuntijoiden mukaan mikään ei toistaiseksi viittaa siihen, että virus olisi ihmisen tekemä.

Vielä ei ole tiedossa, milloin WHO:n ryhmä pääsee aloittamaan tutkimuksensa Kiinassa. Kiinaa on kritisoitu jonkin verran siitä, että se on hidastanut selvityksen tekemistä.