WSJ: Kiina uhmaa Pohjois-Korean vastaisia pakotteita piilottelematta asiaa – satelliittikuvien perusteella maiden välillä laivataan hiiltä

Yhdysvaltalaisviranomaiset kertovat niin Pohjois-Korean kuin Kiinankin lipun alla seilaavien laivojen tehneen tänä vuonna hiilikuljetuksia maiden välillä. Samaa todistavat lehden mukaan myös Yhdysvaltain ottamat satelliittikuvat.

Elokuun 12. päivänä otetussa satelliittikuvassa voi nähdä useita Pohjois-Korean lipun alla liikkuvia hiilialuksia lähellä Kiinan itäosassa sijaitsevaa Ningbon ja Zhoushanin satamaa, missä valtaosa hiilestä siirretään kiinalaisaluksiin.

Kesäkuussa Yhdysvaltain ottamat satelliittikuvat näyttivät, miten Kiinan lipun alla liikennöivä proomu lastasi kyytiinsä hiiltä pohjoiskorealaisessa Nampon satamassa

Yhdysvallat on välittänyt kuvat myös YK:n turvallisuusneuvostolle, lehti kertoo.

Pakotteita rikottu aiemmin piilotellummin

Pakotteiden vastaiset tavaratoimitukset ovat olleet tavallisia jo vuosien ajan, mutta aiemmin toiminta on ollut lehden mukaan nykyistä piilotellumpaa.

Kissa ja hiiri -leikkiin ovat osallistuneet vuosien saatossa useat alukset, jotka ovat seilanneet kirjavan lippuvalikoiman alla. Alukset ovat tavallisesti laittaneet paikannuslaitteensa pois päältä ja käyttäneet kiertoreittejä välttääkseen kiinnijäämisen.

Viime viikolla Kiinan ulkoministeriön edustaja kiisti lehden mukaan Yhdysvaltain syytökset pakotteiden rikkomisesta.

Hän sanoi tuolloin, että Yhdysvaltain tulisi tehdä enemmän edistääkseen neuvotteluja Pohjois-Korean kanssa ja auttaakseen sitä selviämään koronapandemian keskellä sen sijaan, että maa syyttää Kiinaa siitä, ettei se kunnioita kansainvälisiä velvoitteitaan.

Ulkoministeriön edustaja kuvaili yhdysvaltalaissyytöksiä valheellisiksi.

USA: Kiina päättää olla asettamatta pakotteita vesillään

Yhdysvallat syytti viikko sitten Kiinan rikkovan YK:n Pohjois-Korealle asettamia pakotteita. Asiasta kertoi tuolloin muun muassa talousuutistoimisto Bloomberg.

Kiinaa tuolloin ripittänyt Yhdysvaltain ulkoministeriön Pohjois-Korean varaerikoisedustaja Alex Wong arvioi, että Kiinan toimet ovat paitsi kansainvälisen konsensuksen vastaisia, ne myös torpedoivat pyrkimykset saada Pohjois-Korea luopumaan ydinaseistaan.

– Sillä (Kiinalla) on resurssit panna YK-pakotteensa toimeen rannikkovesillään. Mutta jälleen kerran se päättää olla tekemättä näin, Wong sanoi puhuessaan Center for Strategic and International Studies -ajatushautomolle.

Wongin mukaan Kiina pyrkii kumoamaan YK:n pakotetoimet, joiden puolesta se itse äänesti useina vuosina.

Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat kiristyneet Donald Trumpin presidenttikauden aikana. Trump ja hänen hallintonsa ovat muun muassa syyttäneet Kiinaa koronaviruspandemiasta sekä Hongkongin demokraattisten vapauksien rappioittamisesta. Kiinan hallintoa on kritisoitu myös uiguurivähemmistön kaltoinkohtelusta Xinjiangin alueella.

Ydinaseohjelmaa kehitetty Kimin johdolla

Wall Street Journalin mukaan Kiinan ja Pohjois-Korean välinen laiton kauppa tarjoaa erityisen haasteen myös Yhdysvaltain seuraavan presidentin Joe Bidenin hallinnolle.

Maan tuleva hallinto on kertonut aikovansa tehdä aiempaa läheisempää yhteistyötä liittolaistensa sekä Kiinan kanssa köyhän ja eristetyn Pohjois-Korean riisumiseksi ydinaseista.

Nykyjohtajansa Kim Jong-unin aikana Pohjois-Korea on ottanut merkittäviä edistysaskelia ydinasekehityksessään. Maa on muun muassa saanut laukaistua ohjuksia, jotka voisivat yltää kaikkialle Yhdysvaltain manneralueilla.

Tämän seurauksena YK:n turvallisuusneuvosto on kohdistanut maata vastaan ankaria pakotteita.

Neuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat olleet pitkälti jumissa sen jälkeen, kun Kimin ja Trumpin välinen huippukokous Vietnamin Hanoissa keskeytyi ennen aikojaan viime vuonna.

Biden on kuvaillut Kimiä "roistoksi", eivätkä analyytikot usko maiden välille syntyvän pikaisesti läpimurtoja demokraatin noustua valtaan. Biden on astumassa virkaansa virallisesti tammikuussa.

Trump ei suunnittele uusia tuontitulleja Kiinalle

Maanantaina Trumpin talouspoliittinen avustaja Larry Kudlow kertoi puolestaan, ettei Trump ole suunnitellut enää asettavansa enempää kiinalaisiin tuotteisiin kohdistuvia tuontitulleja ennen Biden virkaanastumista.

– Emme suunnittele mitään uusia tuontitulleja, Kudlow sanoi Washington Post -lehden isännöimässä tilaisuudessa ja kertoi hallinnon olevan edelleen mukana kauppaneuvotteluissa.

Trump käynnisti presidenttikautensa aikana aggressiivisen kauppasodan Kiinaa vastaan. Kumpikin osapuoli on asettanut jotakuinkin vuorotellen toistensa tuotteille mittavia tuontitulleja. Monet näistä ovat edelleen voimassa, vaikka tämän vuoden alkupuolella maat allekirjoittivat ensimmäisen vaiheen sopimuksen.

Kudlow sanoi Kiinan pitkälti noudattavan alkuvuodesta solmittua sopimusta. Kudlow'n mukaan myös immateriaalioikeuksien suojaamisessa on edistytty. Yhdysvallat on syyttänyt Kiinaa esimerkiksi liikesalaisuuksien kopioinnista ja varastamisesta.

Biden kertoi viime viikolla, ettei hän aio ryhtyä heti toimiin Trumpin asettamien tuontitullien poistamiseksi. Sen sijaan hän kertoi keskittyvänsä ensisijassa sijoittamaan yhdysvaltalaisiin työntekijöihin ja tuotantoon.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.