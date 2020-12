Kiina ja Nepal pääsivät sopuun Mount Everestin korkeudesta, vuori kasvoi miltei metrillä

Maailman korkein vuori Mount Everest on saanut 86 senttiä lisää mittaa yleisesti käytössä olleeseen korkeuteen verrattuna.

Kiina ja Nepal ovat yhteistuumin ilmoittaneet, että vuori kohoaa 8 848,86 metrin korkeuteen merenpinnasta mitattuna. Mittaustuloksesta uutisoivat muun muassa China Daily ja Nepali Times.

Mount Everestin korkeudesta on vuosikymmenten varrella ollut eriäviä näkemyksiä. Yleisesti käytössä ollut metrimäärä on ollut 8 848. Se on Nepali Timesin mukaan hyväksytty vuonna 1955.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mittaustekniikat ovat vuosikymmenten varrella kehittyneet, ja sekin on aiheuttanut tuloksiin heittoa, onko mittauksessa otettu huomioon huippua peittävä jää. Kysymyksiä ovat herättäneet myös vuoden 2015 maanjäristyksen mahdolliset vaikutukset. Järistys aiheutti Nepalissa valtavat tuhot.

Kiipeilijöitä puoleensa vetävä vuori sijaitsee Himalajan vuoristossa Nepalin ja Kiinan rajalla.