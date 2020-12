Trumpin saumat haastaa vaalitulosta hupenevat jälleen – turvasatamapäivä sinetöi tuloksen useimmissa osavaltioissa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin mahdollisuuksilta haastaa presidentinvaalien tulosta oikeusteitse menee tänään jälleen yksi tie tukkoon.

Tiistai 8. joulukuuta on Yhdysvaltojen vaaliprosessissa tänä vuonna niin sanottu turvasatamapäivä. Se merkitsee sitä, että jos osavaltio on vahvistanut vaalituloksensa tähän päivään mennessä, ei niitä voi enää kyseenalaistaa oikeusteitse ja esimerkiksi kongressin on hyväksyttävä ne lopullisiksi tuloksiksi.

Turvasatamapäivällä olisi voinut olla tänä vuonna keskeisempi merkitys, jos tulosten vahvistamisesta ei joissakin vaa'ankieliosavaltioissa olisi päästy yksimielisyyteen. Jos kiistely jatkuisi ja tulosten vahvistaminen venyisi turvasatamapäivän ohi, kongressin olisi periaatteessa mahdollista esimerkiksi pudottaa osavaltio kokonaan pois valitsijaäänten laskemisesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Trumpin kampanja yritti venyttää tulosten hyväksymistä vaa'ankieliosavaltioissa oikeusjutuillaan ja paikallispoliitikkoja painostamalla, muttei onnistunut. Joe Bidenin täpärästi voittamat osavaltiot kuten Georgia, Arizona ja Wisconsin ovat vahvistaneet tuloksensa.

Monissa näissä osavaltioissa on vielä meneillään oikeusjuttuja vaalien tiimoilta, mutta minkään niistä ei uskota muuttavan tilannetta.

Mikään ehdoton takaraja tulosten vahvistamiselle turvasatamapäivä ei ole. Tiistaihin mennessä kuusi osavaltiota ei ollut vielä vahvistanut tuloksiaan virallisesti, mukaan lukien Kalifornia ja Idaho. Nämä eivät ole kuitenkaan tasaväkisiä vaa'ankieliosavaltioita, joten niissä tulosten vahvistaminen on suoraviivainen muodollisuus.

Trump tuskin luovuttaa vielä

Vaikka Trumpin tilaisuudet haastaa tulosta oikeusistuimissa käyvät vähiin, se ei välttämättä tarkoita, että hänen lakitiiminsä luopuisi oikeustaisteluista. Presidentin mahdollisuudet vaikuttaa vaalitulokseen ovat tähänkin asti olleet olemattomat, mutta hän on silti pysynyt sitkeästi valitsemallaan tiellä.

Trumpin kampanja ei ole saavuttanut oikeusjutuissaan yhtäkään voittoa, jolla olisi ollut tuntuvaa vaikutusta vaalitulokseen.

Washington Post kertoi maanantaina Trumpin soittaneen viime viikolla kahdesti Pennsylvanian edustajainhuoneen republikaanipuhemiehelle ja pyytäneen tätä auttamaan vaalituloksen muuttamisessa. Puhemies Bryan Cutler kuitenkin selitti presidentille, ettei lainsäätäjillä ole valtuuksia vaikuttaa vaalituloksen sanelemiin valitsijoihin.

Osavaltioiden valitsijat kokoontuvat antamaan äänensä ensi maanantaina. Vaalituloksen perusteella Biden on saamassa 306 valitsijaääntä ja Trump 232.