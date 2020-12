Yhdysvaltalaismediat: Valkoisen talon henkilökunnan joulujuhlaan osallistuneella Trumpin asianajajalla koronatartunta – tiedot ovat herättäneet pelkoa uudesta tartuntaryppäästä

Raportit ovat herättäneet pelkoa uuden tartuntaryppään mahdollisuudesta Valkoisen talon sisällä, sillä Ellis osallistui hiljattain Valkoisen talon henkilökunnan joulujuhlaan. Axiosin mukaan Ellis on esiintynyt juhlassa ilman kasvomaskia.

Axiosin mukaan Ellis on kertonut diagnoosistaan kollegoilleen. Ellis ei kuitenkaan vahvistanut tietoja Axiosille. Sen sijaan hän painotti, että on epäkohteliasta lähettää hänelle tekstiviestejä puolenyön jälkeen.

– Sinä taidat olla paremmin tietoinen kuin minä, koska en ole kuullut tuosta, Ellis lisäsi.

Axiosin mukaan on epäselvää, onko Ellis voinut olla tartuntariski joulujuhlaan osallistuessaan.

Ellisin aisaparin tartunnasta kerrottiin viikonloppuna

Uutissivustolle puhuneen lähteen mielestä Ellisin osallistuminen joulujuhlaan oli jo lähtökohtaisestikin kyseenalaista.

– Hänellä oli pokkaa ilmestyä ylemmän tason henkilöstön joulujuhlaan tietäen, että kaikki ovat raivoissaan hänelle, koska hän lietsoo Trumpia jatkuvalla hölynpölyllä, korkea-arvoinen hallintolähde kertoi Axiosille.

Ellis on viime ajat matkannut Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Rudy Giulianin kanssa eri puolilla Yhdysvaltoja kampanjoimassa Trumpin puolesta, kun tämä on yrittänyt haastaa demokraattien Joe Bidenin vaalivoiton. Matkoillaan kaksikko on monesti nähty ilman kasvomaskeja.

New York Times kertoo Ellisin muun muassa esiintyneen viime viikolla valokuvissa, joissa hän istuu Giulianin vieressä Michiganin paikallishallinnon kuulemisessa.

Trump kertoi Suomen aikaa sunnuntai-iltana Twitterissä, että 76-vuotiaalla Giulianilla on koronatartunta. On epäselvää, milloin Giulianin tartunta on todettu. Sittemmin lakimies on joutunut sairaalahoitoon.

Brittilehti Guardianin mukaan Giuliani kertoi tiistaina voivansa paremmin. Lakimies uskoo pääsevänsä lähtemään sairaalasta keskiviikkona.

– Luulen, että he päästävät minut ulos huomisaamuna, Giuliani kertoi tiistaina newyorkilaisen WABC-radiokanavan haastattelussa brittilehden mukaan

Asianajajat viitanneet kintaalla karanteenisuosituksille

Sekä Giuliani että Ellis ovat rikkoneet Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n karanteenisuosituksia oltuaan marraskuun lopulla lähikontaktissa korontartunnan saaneen kampanjaneuvonantaja Boris Epshteynin kanssa, kertoo CNN.

Päivää sen jälkeen kun Epshteyn ilmoitti testituloksestaan, asianajajakaksikko matkusti Pennsylvanian Gettysburgiin, jossa he puhuivat täpötäydessä hotellin juhlasalissa joukolle paikallisia republikaanipäättäjiä. Vain viikkoa aiemmin Giuliani ja Ellis olivat osallistuneet Epshteynin kanssa lehdistötilaisuuteen.

Trumpilla itsellään todettiin aiemmin syksyllä koronatartunta, ja hänen sisäpiirissään on ilmennyt useita tartuntoja. Ainakin osa on yhdistetty Valkoisen talon järjestämiin tilaisuuksiin, joissa osallistujat ovat istuneet vieri vieressä ilman maskeja.