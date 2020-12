Ruotsi esitteli pandemialain, joka mahdollistaisi kohdennetummat koronatoimet – laki sallisi julkisten tapahtumien ja tilojen väkimäärän rajoittamisen

Ruotsissa hallitus esittää otettavaksi käyttöön väliaikaista pandemialakia. Lailla pyritään saamaan enemmän keinovalikoimaa koronavirustilanteen hoitoon.

Pandemialaki sallisi julkisten tapahtumien, kokoontumisten ja tilojen väkimäärän rajoittamisen. Sen piirissä olisivat esimerkiksi liikunta- ja kuntosalit, julkinen liikenne ja ostoskeskukset.

– Kulttuuria ja urheilua on rajoitettu huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi julkista liikennettä ja ostoskeskuksia. Syksyn aikana olemme yrittäneet täsmentää lainsäädäntöä, mutta joissakin asioissa törmäämme seinään, kulttuuriministeri Amanda Lind sanoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Hallituksella ei tällä hetkellä ole laillisia keinoja rajoittaa tai sulkea paikkoja, jotka eivät kuulu järjestyslain piiriin, Lind jatkoi.

Sosiaaliministeri Lena Hallengren kuitenkin täsmensi, että pandemialaki ei ulottuisi yksityisiin tapahtumiin tai kokoontumisiin.

Nykyisen lainsäädännön puitteissa asetetut rajoitukset koskevat Ruotsin kaikkia järjestyslain alaisia tapahtumia. Uusi laki mahdollistaisi myös muun muassa alueellisesti kohdennetummat koronatoimet.

Vastaavasti kuin Suomessa alueellista tilannetta valvovat aluehallintovirastot, Ruotsissa alueiden koronatilannetta valvoisivat pandemialain mukaan lääninhallitukset.

Lain esitetään tulevan voimaan maaliskuun puolivälissä. Laki olisi väliaikainen ja voimassa hieman yli vuoden.

– Vaikka olemme aloittaneet rokotukset maaliskuuhun mennessä, meidän täytyy edelleen varmistaa, että pidämme vaaditut turvavälit ja että meillä on asianmukainen lainsäädäntö, Hellengren sanoi.

Ruotsissa oli tiistaihin mennessä todettu noin 298 000 koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on todettu 7 200. Väestömäärään suhteutettuna Ruotsissa on kirjattu 711 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden, kun Suomessa vastaava suhdeluku on jälkeen 76.