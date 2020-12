Euroopan lääkeviraston johtaja kertoo EU-parlamentille koronarokotteista

Euroopan parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunta kuulee tänään Euroopan lääkeviraston (EMA) pääjohtajaa koronavirusrokotteisiin liittyen.

Lääkeviraston irlantilainen pääjohtaja Emer Cooke kertoo valiokunnalle rokotteista, rokotepolitiikasta ja myynti- ja markkinointilupien myöntämisestä.

Kuuleminen alkaa kello 15 Suomen aikaa. Sitä on mahdollista seurata suorana.

Kuulemiseen kohdistuu erityistä mielenkiintoa, sillä useampi koronavirusrokote on viraston lupakäsittelyssä. Jos rokotteet saavat käyttöluvan, niitä voidaan alkaa käyttää EU:ssa, myös Suomessa.

Todennäköisin ensimmäinen käyttöluvan saaja on amerikkalaisen Pfizerin ja saksalainen Biontechin kehittämä rokote, joka on jo saanut käyttöluvan Britanniassa ja jonka käyttölupaa käsitellään torstaina Yhdysvalloissa. Euroopan lääkevirasto on kertonut tekevänsä päätöksen asiassa 29. joulukuuta mennessä.

Tämän päivän kuulemisesta odotetaan mahdollisesti tarkempaa aikataulutietoa rokotteen lupakäsittelyn aikataulusta.

Myös amerikkalaisyhtiö Moderna on hakenut rokotteelleen käyttölupaa EU:ssa.