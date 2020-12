Euroopan lääkevirastolta ensimmäinen koronarokotteen myyntilupa todennäköisesti vuoden lopulla

Euroopan lääkevirasto EMA arvioi antavansa myyntiluvan Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle viimeistään 29. joulukuuta, kertoo EMA:n pääjohtaja Emer Cooke. Hänen mukaansa toisen, Moderna-yhtiön valmistaman rokotteen myyntilupa pitäisi saada hyväksytyksi 12. tammikuuta mennessä, jos ongelmia ei ilmene.

Yhtiöt anoivat myyntilupaa EU:n alueella vasta joulukuun alussa, joten myyntiluvan hyväksymisprosessi rokotteille on poikkeuksellisen nopea. Cooke kuitenkin vakuutti EU-parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnalle, että rokotteiden tieteellinen arviointi on täysin riippumatonta ja tärkeimpänä kriteerinä on turvallisuus.