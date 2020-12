Saksassa on kirjattu suurimmat päiväkohtaiset lukemat koronavirustartunnoissa ja virukseen liittyvissä kuolemissa.

Saksalaismedia kertoi perjantaina, että terveysviranomaisten mukaan edellisen vuorokauden aikana oli todettu yli 29 800 uutta tartuntaa ja kirjattu 598 kuolemantapausta.

Edelliset huippulukemat tartunnoissa ja kuolemissa oli kirjattu aiemmin tällä viikolla. Viruksen nopea leviäminen on saanut aikaan vaatimuksia tiukemmista rajoitustoimista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Saksassa on pandemian aikana todettu yhteensä yli 1,2 miljoonaa tartuntaa. Aktiivisia tautitapauksia on nyt yli 300 000. Kuolemia on tilastoitu yli 21 000.