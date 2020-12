Pelastakaa Lapset: Jopa 168 000 lasta on vaarassa kuolla aliravitsemukseen koronapandemian seurauksena

Koronaviruspandemiaan liittyvän aliravitsemuksen seurauksena 168 000 lasta on vaarassa kuolla seuraavan kahden vuoden aikana. Asia käy ilmi kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön tuoreesta raportista.

Lisäksi järjestön mukaan on mahdollista, että alipainoisuudesta kärsivien lasten määrä tulee kasvamaan 9,3 miljoonalla.

Järjestö toteaa tiedotteessaan, että pandemia on johtanut köyhyyden lisääntymiseen, elinkeinojen menettämiseen sekä terveys- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden heikkenemiseen. Tämä taas lisää nälkiintymisestä ja aliravitsemuksesta kärsivien määrää.

– Lukemattomien lasten turhat kuolemat ovat estettävissä varmistamalla lasten pääsy terveys- ja ravitsemuspalveluihin. Käynnissä oleva kriisi on korostanut sosiaaliturvan ja käteisavun merkitystä keinona turvata ahdingossa olevien perheiden toimeentulo ja lasten ruoan saanti, sanoo Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen tiedotteessa.

Pandemia saattaa kumota vuosien edistyksen aliravitsemuksen vastaisissa toimissa

Suurimpia kärsijöitä ovat Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elävät lapset. Erityisesti köyhien kotitalouksien tai kriisi- ja konfliktialueiden lapset ovat vaarassa.

Järjestö kirjoittaa, että jo ennen pandemiaa, monella yhteisöllä oli vaikeuksia tarjota lapsille riittävästi terveellistä ruokaa. Joka kolmas alle viisivuotias kärsi aliravitsemuksesta, ja lähes puolet kaikista alle viisivuotiaiden lasten kuolemista liittyi aliravitsemukseen.

Järjestön Nutrition Critical -raportin mukaan pandemia saattaa kumota vuosien edistyksen aliravitsemuksen vastaisissa toimissa.

– Kestävien muutosten aikaansaaminen edellyttää puuttumista ravitsemuskriisin taustalla oleviin syihin. Konfliktit on saatava loppumaan, ilmastonmuutoksen vastaisia toimia on tehostettava ja hauraita maita ja yhteisöjä on tuettava, Haaranen sanoo järjestön tiedotteessa.