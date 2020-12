Putin pitää jokavuotisen maratonlehdistötilaisuutensa, tällä kertaa etänä

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään vuotuisen lehdistötilaisuutensa.

Koronaviruspandemian takia tilaisuus järjestetään tällä kertaa etäyhteyksien varassa. Putin vastailee moskovalaiseen auditorioon kerääntyneiden toimittajien kysymyksiin virka-asunnoltaan Novo-Ogarjovosta. Lehdistötilaisuuteen osallistuu sekä venäläisiä että ulkomaalaisia toimittajia.

Putinin lehdistötilaisuudet ovat aina kestäneet useita tunteja, ja niissä on perinteisesti käsitelty aiheita laidasta laitaan. Putin aloitti vuotuisten lehdistötilaisuuksien pitämisen vuonna 2001, ja Tassin mukaan ne ovat vuodesta 2004 lähtien olleet aina vähintään kolmetuntisia. Varsinaisia uutisia tilaisuudet eivät aina välttämättä ole tuottaneet.

Viimevuotinen lehdistötilaisuus kesti pitkälle yli neljä tuntia, ja Putinilta kysyttiin niin mahdollisesta jatkamisesta presidenttinä kuin kommunistijohtaja Vladimir Leninin palsamoidun ruumiin mahdollisesta siirtämisestä.

Tänä vuonna koronapandemian voidaan odottaa nousevan keskeiseksi aiheeksi lehdistötilaisuudessa. Pandemia on koetellut myös Venäjää rajusti, ja koronavirukseen liittyviä kuolonuhreja on kirjattu lähes 50 000. Venäjän virallisia kuolinlukuja on tosin epäilty liian alhaisiksi.

Putinilta saatetaan kysyä myös Venäjän ja Yhdysvaltain suhteista Joe Bidenin vaalivoiton jälkimainingeissa. Putin onnitteli alkuviikosta Bidenia valinnasta presidentiksi.

Putinin vuotuisiin mediarituaaleihin on yleensä kuulunut myös monituntinen tv-show, jossa hän vastailee kansalaisten kysymyksiin. Tänä vuonna tv-ohjelmaa ei kuitenkaan järjestetty koronapandemian takia.

Lehdistötilaisuus alkaa kello 11 Suomen aikaa.