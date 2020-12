Trump on ei-toivottu naapuri asunnollaan Floridassa, kertoo Washington Post

Klubin naapurit osoittivat kirjeensä kunnan johdolle ja Yhdysvaltojen salaiselle palvelulle. He viittaavat vuonna 1993 allekirjoitettuun sopimukseen, jossa klubi muutettiin yksityisestä asunnosta yksityiseksi klubiksi.

Sopimuksen myötä Trump sai luvan tarjota majoitusta maksusta, mikä auttoi häntä selviytymään taloudellisesta pinteestä. Klubin jäsenet eivät sopimuksen mukaan saa viettää yli 21 päivää vuodessa vierashuoneissa eivätkä saa asua siellä yli seitsemää päivää peräkkäin.

Naapurit ovat vuosien ajan valittaneet Trumpin vierailujen aiheuttamista liikennehäiriöistä.

Trump ei ole julkisesti vahvistanut aikovansa muuttaa Mar-a-Lagoon, mutta sitä on pidetty hänen todennäköisimpänä valintanaan.

Trump on siirtänyt kirjansa New Yorkista Floridaan ja äänesti Floridassa. Hän on presidenttikaudellaan vieraillut Mar-a-Lagossa ainakin 30 kertaa ja viettänyt siellä ainakin 130 päivää, Washington Post laskee.

Jos Trumpin tulevan asuinpaikan valinnasta syntyy oikeuskiista, aiheuttaa se ongelmia muun muassa salaiselle palvelulle, joka on valmistautunut suojaamaan tulevaa ex-presidenttiä Mar-a-Lagossa.