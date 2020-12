Ruotsin kuningas koronasta: "Olemme epäonnistuneet"

– Minusta me olemme epäonnistuneet. Meillä on kuollut monia, ja se on kauheaa. Tämä on jotain, josta me kaikki kärsimme, kuningas sanoo.

Ruotsissa on tilastoitu yli 7 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Ruotsin kansa on kärsinyt valtavasti vaikeissa oloissa. Sitä ajattelee kaikkia, jotka eivät ole voineet hyvästellä menehtyneitä perheenjäseniään. Minusta on raskas ja traumaattinen kokemus, ettei voi jättää jäähyväisiä.

Kaarle Kustaa luonnehtii tautia "kauheaksi" ja sanoo kokevansa myötätuntoa kaikkia kohtaan, jotka ovat menettäneet henkensä tai läheisiään.

Itsekin ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluva 74-vuotias kuningas saa vastata kysymykseen, pelkääkö hän itse tartuntaa.

– Viime aikoina se on tuntunut yhä konkreettisemmalta. Se on ryöminyt yhä lähemmäs. Sitä ei toivoisi.

"Hätkähdyttävä ja harvinainen lausunto"

Kuninkaan kommentteja koronapandemian hoidosta pidettiin hyvin poikkeuksellisina. Ruotsin television haastattelema julkisoikeuden professori Henrik Wenander sanoi, että lausunto on kuninkaalta epätavallinen, koska perustuslain mukaan hän pysyy politiikan ulkopuolella.

– On hätkähdyttävää ja epätavallista, että hän ilmaisee itseään tällä tavalla, Wenander sanoi.

Wenanderin mukaan kuningas kokee, että hänen tulee kommentoida tapahtumia ja Ruotsin suurta uhrilukua.

Kuningashuonetta seuraavan Svensk Damtidning -aikakauslehden päätoimittaja Johan T Lindwall pitää myös lausuntoa yllättävänä.

– Olen yllättänyt, että hän valtionpäämiehen roolissaan antaa näin terävän lausunnon. Tämä tullaan tulkitsemaan arvosteluna hallitusta kohtaan, Lindwall sanoi.

Lindwall huomautti, että kuningas oli kriittinen myös kommentoidessaan hallituksen toimintaa vuoden 2004 tapaninpäivän tsunamin jälkeen.

– Tämä ei ollut mikään lipsahdus, hän on harkinnut tätä.