Ranskassa poliisi on ottanut kiinni tunnetun malliagentin Jean-Luc Brunelin, jonka uskotaan olleen edesmenneen seksuaalirikollisen ja liikemiehen Jeffrey Epsteinin entinen rikoskumppani.

Brunelin keskiviikkoinen kiinniotto liittyy seksuaalirikossyytöksiin. Pariisilaissyyttäjät kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että tämä otettiin kiinni muun muassa alaikäisiin kohdistuvista raiskauksista ja ihmiskaupasta esitettyjen syytösten vuoksi.

BBC:n mukaan yhdysvaltalaissyyttäjät ovat syyttäneet Brunelin hankkineen nuoria tyttöjä Jeffrey Epsteinille, jonka läheinen ystävä hän oli. Epstein kuoli vankisellissään New Yorkissa viime vuoden elokuussa, kun hän odotti oikeudenkäynnin alkamista. 66-vuotiaana menehtyneen Epsteinin kuolemaa on pidetty itsemurhana.

Tapausta läheisesti tuntevan lähteen mukaan Brunel otettiin kiinni Pariisin Charles de Gaullen lentokentältä hänen ollessa lähdössä Senegaliin.

Brittilehti Guardianin mukaan Brunel tunnetaan siitä, että hän on löytänyt uransa aikana useita malleja, joista on tullut myöhemmin maailmankuuluja. Brunel on ollut lehden mukaan avittamassa muun muassa Christy Turlingtonin sekä näyttelijöinä ehkä paremmin tunnettujen Sharon Stonen ja Milla Jovovichin pääsyä tähteyteen.

"Vihdoin oikeus koittaa niin pitkän ajan jälkeen"

Useita uhreja edustavan asianajajan Anne-Claire Lejeunen mukaan uhrit ovat odottaneet pitkään, että Brunel otetaan kiinni. Asianajajan mukaan hänen asiakkaansa suhtautuvat luottavaisin mielin oikeusprosessia kohtaan ja toivottavat kiinnioton tervetulleeksi huojentuneena.

Entinen hollantilaismalli Thysia Huisman kuvaili Brunelin kiinnioton olevan mainio uutinen ja iloitsi sitä, miten oikeus vihdoin koittaa niin pitkän ajan jälkeen. Huisman on kertonut Brunelin huumanneen ja raiskanneen hänet 18-vuotiaana.

Ex-malli kertoo olleensa ensimmäinen asianomainen, joka ilmoitti Brunelin viranomaisille vuonna 2019. Tämän jälkeen 11 muuta uhria tuli esiin omien kokemustensa kanssa. Syytökset olivat vaarassa jäädä oikeussalin ulkopuolelle vanhentumissäännön vuoksi.

– Toivon, että poliisilla on uusi tapaus, jossa on tuoreempia uhreja, Huisman sanoi.

Brunelia oli syytetty aiemminkin seksuaalirikoksista. Vuonna 1988 julkaistussa CBS:n dokumentissa hänen syytettiin raiskanneen lukuisia malleja.

Nyt yli 70-vuotias Brunel aloitti uransa mallimaailman kykyjenmetsästäjänä. Vuonna 1978 hän oli mukana perustamassa maineikasta Karin Models -mallitoimistoa. Tämän jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin, jossa hän oli mukana perustamassa MC2-mallitoimistoa.

Brunelin asianajaja sanoi viime vuoden lokakuussa miehen torjuvan lehdistössä esitetyt syytökset kiivaasti. Hän kuitenkin kiisti asiakkaansa olevan karussa, ja vakuutti tämän olevan vapaa tulemaan kuultavaksi.

Nuorimmat Brunelin välittämistä tytöistä 12-vuotiaita

Viime vuonna Ranskan poliisi teki ratsian Karin Modelsin toimistoon ja kotietsinnän Epsteinin ylelliseen pariisilaiskotiin. Epsteinin epäiltiin käyttäneen nuoria tyttöjä hyväkseen myös muun muassa Floridan Palm Beachilla sijaitsevassa asunnossaan sekä yksityissaarellaan Karibialla.

Yhdysvaltalaisten oikeusasiakirjojen mukaan eräs Epsteinin tapauksen asianomistajista syytti Epsteinin käyttäneen häntä seksiorjana ja pakottaneen häntä harrastamaan seksiä tunnettujen poliitikkojen ja liikemiesten kanssa. Edellä mainittuihin lukeutui myös Brunel.

Hän myös väitti Brunelin tuoneen tyttöjä Yhdysvaltoihin ja vieneen heitä ystävilleen, kuten Epsteinille. Nuorimmat heistä olivat 12-vuotiaita. Brunel puolestaan kiisti osallisuutensa Epsteinin rikoksiin.

Myös Epsteinin entinen tyttöystävä Ghislaine Maxwell, 58, on epäiltynä edesmenneeseen liikemieheen liittyvässä rikostutkinnassa. Britanniasta kotoisin olevan seurapiirijulkimon syytteet liittyvät esimerkiksi epäiltyyn alaikäisten tyttöjen houkutteluun ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön vuosina 1994–1997.

Maxwell on aiemmin kiistänyt osallisuutensa Epsteinin epäiltyihin rikoksiin. Hän on myös sanonut olleensa täysin tietämätön niistä. Maxwellia voi odottaa jopa 35 vuoden vankeustuomio.

Pariisilaissyyttäjät ovat avanneet syyskuussa myös toisen tutkinnan. Syyskuussa aloitettu tutkinta keskittyy Elite Models -mallitoimiston entiseen Euroopan johtajaan Gerald Marieen. Tutkinta liittyy entisen BBC:n toimittajan valitukseen ja väitteisiin kolmen entisen mallin raiskauksesta.