Joe Biden antoi tukensa verotutkinnan kohteeksi joutuneelle Hunter-pojalleen

Yhdysvaltojen tuleva presidenttin on antanut täyden tukensa pojalleen,, jonka verotietoja on alettu tutkia Delawaren osavaltiossa. Biden ja hänen puolisonsakommentoivat asiaa CBS-kanavalla

– Me luotamme poikaamme. En ole huolissani häntä vastaan esitetyistä syytöksistä. Niitä käytetään minua vastaan. Minusta se on vähän epäreilua... mutta niin kauan kuin hänellä on asiat hyvin, niin meilläkin on, Biden sanoi.

Presidentinvaalit hävinnyt Donald Trump esitti vaalikampanjan aikana useita syytöksiä Hunteria ja tämän isää vastaan ja väitti, että Bidenit ovat korruptoitunut rikollisperhe. Trump väitti muun muassa, että Joe Biden vaati Ukrainan korkeimman syyttäjän erottamista suojatakseen Burisma-yhtiötä ja poikaansa korruptiotutkinnalta. Hunter Biden toimi aiemmin kaasuyhtiö Burisman hallituksen jäsenenä.

Hunter, 50, on myöntänyt toimineensa harkitsemattomasti joissakin liiketoimissaan, mutta kiistää tehneensä mitään laitonta.