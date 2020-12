Pompeo syytti massiivisesta kyberhyökkäyksestä jälleen Venäjää

Pompeon mukaan on melkoisen selvää, että asialla on ollut Venäjä. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on jälleen syyttänyt Venäjää vastikään paljastuneesta massiivisesta kyberhyökkäyksestä Yhdysvaltojen hallinnon kohteita vastaan. Pompeon mukaan on "melkoisen selvää", että asialla on ollut Venäjä.