Kommersant: Venäjän koronakuolleiden määrä nousi yli 50 000

Venäjällä koronaan liittyvään tautiin kuolleiden määrä on kivunnut yli 50 000:n, kertoo Kommersant . Vuorokauden aikana maassa on rekisteröity 585 koronakuolemaa.

Uusia tartuntoja on Kommersantin mukaan todettu reilut 28 000. Moskovassa niitä on kirjattu lähes 6 500, Pietarissa lähes 3 800. Yhteensä tartuntoja on Venäjällä epidemian alkamisesta lähtien rekisteröity noin 2 820 000.