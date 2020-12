Maailmassa on todettu jo yli 75 miljoonaa koronavirustartuntaa. Uutistoimiston Reutersin mukaan tartuntoja on vähän yli 75 miljoonaa, kun taas yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan todettujen tartuntojen määrä on ylittänyt 76 miljoonaa.