Kalastus hiertää edelleen Britannian ja EU:n kauppaneuvotteluissa

Pattitilanne EU:n ja Britannian välisissä kauppaneuvotteluissa jatkui sunnuntaina. Varsinkin kalastukseen liittyvät kysymykset uhkaavat upottaa brexitin jälkeisen kauppasopimuksen.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier ja hänen brittikollegansa David Frost jatkoivat neuvotteluja EU:n päämajassa Brysselissä sunnuntaina.

– Tällä neuvottelujen ratkaisevalla hetkellä me työskentelemme kovasti David Frostin ja hänen tiiminsä kanssa. EU on sitoutunut oikeudenmukaiseen, vastavuoroiseen ja tasapainoiseen sopimukseen. Me kunnioitamme Britannian itsemääräämisoikeutta. Ja me odotamme samaa, Barnier kirjoitti Twitterissä.

Aika kauppasopimuksen solmimiseksi alkaa käydä vähiin, sillä Britannian on määrä jättää EU:n sisämarkkinat puolentoista viikon kuluttua. Jos sopimusta ei saada aikaan, vuodenvaihteen jälkeen EU:n ja Britannian kaupassa noudatetaan Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjä. Kauppatavaroille voidaan tällöin määrätä tariffeja, jolloin kyseisten tuotteiden hinnat nousevat.