Pakistanilainen oikeusistuin on määrännyt vapautettavaksi miehen, joka on tuomittu amerikkalaistoimittajan kaappaamisesta ja murhasta. Wall Street Journal -lehdessä työskennellyt Daniel Pearl oli Pakistanissa tutkimassa ääri-islamilaisia liikkeitä, kun hänet siepattiin ja mestattiin vuonna 2002. Myöhemmissä tutkimuksissa on paljastunut, että Pearlin surmasta saatettiin tuomita väärät ihmiset.

Veriteosta tuomittiin kuolemaan vuonna 2002 brittisyntyinen militantti Ahmed Omar Saeed Sheikh. Tämän lisäksi kolme muuta miestä sai elinkautisen. Sheikhin tuomio muutettiin myöhemmin seitsemän vuoden vankeudeksi ja muut kolme vapautettiin syytteistä. Oikeusjuttu päätöksen kumoamiseksi Pakistanin korkeimmassa oikeudessa on yhä kesken, mutta alempi oikeusistuin ei katsonut tarpeelliseksi pitää Sheikhiä vangittuna. Oikeuden mukaan Sheikh vapautetaan 24 tunnin kuluessa päätöksestä.